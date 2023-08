Commentateurs EPL sur NBC : du 11 au 14 août

La Premier League est de retour. Enfin. Après quelques mois d’absence, l’élite anglaise apporte avec elle de grandes attentes pour plusieurs équipes. Cependant, tous les yeux sont toujours rivés sur Manchester City. Après avoir remporté le triplé, qui n’était que le deuxième de l’histoire du football anglais, City a les yeux rivés sur un cinquième titre de champion au cours des six dernières années.

Il y a un pack important avec des attentes tout aussi élevées cette saison poursuivant City. Arsenal continue de baisser les frais record des joueurs après avoir terminé deuxième il y a une saison. Peut-être que la victoire dans le Community Shield peut permettre aux Gunners de prendre un départ gagnant dans la ligue. D’autres clubs, dont Manchester United, Liverpool, Chelsea et les Spurs, veulent conserver leur statut dans le football anglais. Ensuite, il y en a d’autres qui cherchent à faire du bruit. Newcastle a terminé dans le top quatre il y a une saison, tandis que Brighton et Aston Villa ont tous deux connu de solides campagnes sous de nouveaux managers.

L’équipe ici à World Soccer Talk a déjà fait ses prédictions pour le tableau de la Premier League 2023/24. Nous vous encourageons à faire de même avant le début de la saison. Sans surprise, Manchester City était le choix populaire pour remporter le titre. Pourtant, il y avait une certaine différence quant à savoir qui se qualifierait pour l’Europe.

Ce week-end, la Premier League accueille à nouveau certains stades lors de matchs à domicile. Bramall Lane et Turf Moor, les maisons de Sheffield United et Burnley, sont de retour en Premier League. Cependant, Luton Town est sur la route, ce qui fait que les débuts de Kenilworth Road en Premier League sont toujours en attente.

Couverture NBC ce week-end

Pour commémorer le retour de la Premier League, NBC envoie sa talentueuse équipe à travers l’Angleterre pour faire une couverture sur place de quatre Jeux. Rebecca Lowe, Robbie Earle, Robbie Mustoe et Tim Howard seront en direct sur chacun des quatre jours du week-end depuis certains des plus grands terrains de la ligue. L’équipage commence à Turf Moor vendredi avant de passer à St. James’ Park samedi. Dimanche, l’équipe est en direct de Stamford Bridge avant de clôturer le week-end à Old Trafford.

Dans le stand, ce sont les débuts de NBC pour Jon Champion, qui a rejoint l’équipe de commentateurs pour les matchs de Premier League cet été. Il appellera les jeux que Peter Drury travaillera pour Sky Sports. N’ayez crainte, cependant, car Peter Drury restera un élément clé de l’équipe de commentaires de NBC, y compris une paire de matchs lors de cette première journée.

Si vous voulez juste regarder autant d’action de Premier League que possible ce week-end, BUT RUSH est une bonne idée. Le spectacle tourbillonnant de la Premier League plonge sur le terrain au fur et à mesure que les buts se produisaient, mais il se concentre sur un match. Ceci est disponible exclusivement sur Peacock pour le public américain.

Vous pouvez également regarder le premier week-end de la Premier League 2023/24 en 4K si vous disposez des abonnements et du matériel appropriés. Ce week-end, ces jeux sont l’ouverture entre Burnley et Manchester City et le final de Unis contre les loups.

Commentateurs de Premier League sur NBC: Matchday One

Vendredi 11 août

15 h – Burnley contre Manchester City. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. — Jon Champion, Lee Dixon et Graeme Le Saux.

Samedi 12 août

7 h 30 – Arsenal contre Nottingham Forest. Peacock Premium – Jon Champion et Andy Townsend.

10 h – Bournemouth contre West Ham United. Peacock Premium — Gary Taphouse et Tony Gale.

10 h – Brighton et Hove Albion contre Luton Town. Peacock Premium – Andy Bishop et Matt Upson.

10 h – Everton contre Fulham. Peacock Premium — Tony Jones et Leon Osman.

10 h – Sheffield United contre Crystal Palace. Peacock Premium — David Stowell et Lee Hendrie.

12h30 – Newcastle contre Aston Villa. NBC, Universo, Peacock Premium, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Peter Drury, Lee Dixon et Graeme Le Saux.

Dimanche 13 août

9 h – Brentford contre Tottenham Hotspur. Peacock Premium – Jim Proudfoot et Matt Holland.

11h30 – Chelsea contre Liverpool. Peacock Premium — Jon Champion, Lee Dixon et Graeme Le Saux.

Lundi 14 août

15 h – Manchester United contre Wolverhampton Wanderers. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. — Peter Drury, Lee Dixon et Graeme Le Saux.