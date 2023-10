Commentateurs EPL sur NBC : 7 et 8 octobre

Juste avant la trêve internationale d’octobre, les clubs de Premier League tentent d’envoyer leurs joueurs avec des victoires. C’est peut-être plus facile à dire qu’à faire pour certains clubs. Certains des meilleurs clubs sont en grande difficulté. D’autres considèrent que l’interruption du jeu en équipe nationale est inopportune et qu’elle est basée sur une bonne forme.

Quoi qu’il en soit, le point culminant du week-end reste le match d’Arsenal contre Manchester City. Ces deux clubs ont terminé premier et deuxième de Premier League la saison dernière. Dans la campagne actuelle, ils connaissent un début tout aussi fort. L’avance de Manchester City en tête du classement n’est que d’un point. Deux clubs, Tottenham et ces Gunners, se situent derrière City avec les marges les plus étroites. Ce match Arsenal-City est l’un des matchs les plus attendus de toute la saison.

Deux affrontements majeurs rejoindront ce match dimanche. La forme de West Ham a peut-être un peu diminué avec des matchs difficiles contre Liverpool et Manchester City. Cependant, après une victoire contre Sheffield United, West Ham cherche à revenir aux premières places avec un match contre Newcastle. Fraîchement sortis d’une frénésie contre le PSG en Ligue des Champions, les Magpies sont au plus haut de tous les temps.

Dimanche également, Alexis Mac Allister revient à Brighton alors que Liverpool cherche à rebondir après une défaite brutale contre les Spurs. L’arbitrage a peut-être blessé Liverpool le week-end dernier, et Liverpool a chuté à la quatrième place.

Couverture NBC

Rebecca Lowe, Robbie Mustoe et Tim Howard couvrent chaque match d’avant-match et d’après-match ce week-end. Avec le match d’Arsenal contre Manchester City exclusif à Peacock, Goal Zone en fin de compte est également exclusif à Peacock.

RUÉE SUR LES OBJECTIFS est disponible le samedi à 10h, sur sa tranche horaire habituelle. Il y a trois jeux à ce moment-là. Disponible exclusivement sur Peacock, Goal Rush se concentre sur un match pendant la fenêtre de coup d’envoi de 10 heures samedi. Cependant, il plonge dans d’autres terrains lors de moments et d’objectifs majeurs.

Vous pouvez également regarder un match de Premier League en 4K. Ce week-end, si vous disposez du matériel et des abonnements appropriés, vous pouvez regarder Luton-Tottenham en plus haute résolution.

Commentateurs EPL sur NBC : 8e journée

Toutes les heures suivantes correspondent à l’heure de l’Est des États-Unis (ET).

Samedi 7 octobre

7h30 – Luton Town contre Tottenham Hotspur. Réseau USA, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Jon Champion et Andy Townsend.

10h00 – Manchester United contre Brentford. Réseau USA, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Seb Hutchinson et Michael Bridges.

10h00 – Burnley contre Chelsea. Paon Premium – David Stowell et Andy Walker.

10h00 – Everton contre Bournemouth. Peacock Premium – Ian Crocker et Léon Osman.

10h00 – Fulham contre Sheffield United. Peacock Premium – Rob Palmer et Tony Gale.

12h30 – Crystal Palace contre Nottingham Forest. NBC, Universo, Peacock Premium, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Peter Drury et Graème Le Saux.

Dimanche 8 octobre

9 heures du matin – West Ham United contre Newcastle. Réseau USA, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Gary Weaver et Matt Upson.

9 heures du matin – Wolverhampton Wanderers contre Aston Villa. Paon Premium – Jonathan Beck et Rob Edwards.

9 heures du matin – Brighton et Hove Albion contre Liverpool. Peacock Premium – Jim Proudfoot et Matt Holland.

11h30 – Arsenal contre Manchester City. Peacock Premium — Jon Champion et Graeme Le Saux.