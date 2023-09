Commentateurs EPL sur NBC : 30 septembre au 2 octobre

Après une semaine de Coupe de la Ligue, la Premier League organise de délicieux matches. Le meilleur d’entre eux est le déplacement de Liverpool à Londres pour affronter Tottenham Hotspur. Ces deux clubs sont en bonne forme et font partie des quatre clubs invaincus de la Premier League. Liverpool a remporté cinq victoires après un match nul lors de la première journée à Stamford Bridge. Tottenham a joué un match nul spectaculaire 2-2 contre son rival du nord de Londres, Arsenal. Les Spurs accueillent les Reds samedi à 12 h 30 HE.

Un autre match notable est celui d’Aston Villa qui accueille Brighton pour commencer l’action du week-end. Ces deux clubs outsiders connaissent un départ fulgurant. Déjà présents en compétition européenne cette saison, les deux clubs voient un retour à cela la saison prochaine comme une réelle possibilité. Éliminer un rival pour cette place va un long chemin dans le tableau volatile de la Premier League.

Lundi, Fulham accueille Chelsea dans l’un des derbies les plus proches géographiquement. Chelsea ne parcourt que trois kilomètres de Stamford Bridge pour se rendre à Craven Cottage. Chelsea n’a que cinq points après six matchs, et sa forme a été, franchement, épouvantable. Fulham n’est pas non plus une journée facile à l’extérieur, puisque les Blues y ont perdu la saison dernière.

Couverture sur NBC ce week-end

Rebecca Lowe, Robbie Earle et Robbie Mustoe sont derrière le bureau pour la couverture en studio de NBC samedi et dimanche. Lundi, Paul Brumeister remplace Mustoe et Danny Higginbotham.

À 10 heures du matin, vous aurez envie de vous connecter RUÉE SUR LES OBJECTIFS, qui est exclusivement sur Peacock. Il y a SIX matchs simultanés pendant la fenêtre de coup d’envoi de 10 heures samedi. Sur Goal Rush, vous suivez un match, mais le programme plonge dans les autres terrains lorsque des buts ou des moments majeurs surviennent.

Vous pouvez également regarder la Premier League en 4K ce week-end. Ces jeux, qui nécessitent des abonnements et du matériel spécifiques, sont Spurs-Liverpool et Fulham-Chelsea.

Commentateurs de Premier League sur NBC : 7e journée

Samedi 30 septembre

7h30 – Aston Villa contre Brighton et Hove Albion. Réseau USA, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Jim Proudfoot et Matt Holland.

10h00 – Manchester United contre Crystal Palace. Réseau USA, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Tony Jones et Lee Hendrie.

10h00 – Everton contre Luton Town. Peacock Premium – David Stowell et Léon Osman.

10h00 – Bournemouth contre Arsenal. Paon Premium – Gary Taphouse et Matt Upson.

10h00 – Wolverhampton Wanderers contre Manchester City. Paon Premium — Jacqui Oatley et Dave Edwards.

10h00 – Newcastle contre Burnley. Peacock Premium — Ian Crocker et Michael Bridges.

10h00 – West Ham United contre Sheffield United. Peacock Premium – Bill Leslie et Tony Gale.

12h30 – Tottenham contre Liverpool. Réseau USA, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. — Peter Drury et Lee Dixon.

Dimanche 1er octobre

9 heures du matin – Nottingham Forest contre Brentford. Réseau USA, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Jim Proudfoot et Jim Beglin.

Lundi 2 octobre

15h00 – Fulham contre Chelsea. Réseau USA, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. — Jon Champion et Lee Dixon.