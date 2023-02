Commentateurs EPL sur NBC: 3 au 5 février

Après quelques semaines d’action en coupe, la Premier League revient alors que le calendrier entre en février. Ce week-end n’a pas une liste complète de jeux qui sautent nécessairement de l’écran.

Cependant, lorsque cela se produit, il y a généralement plus de drame que prévu. Espérons que ce soit le cas ce week-end. De plus, la plupart de ces jeux sont des répétitions de jeux plus tôt ce mois-ci. Juste la façon dont la saison s’est déroulée.

Commençons par la fin du week-end. Le dernier match de la prochaine liste de matchs de Premier League est le meilleur en ce qui concerne le classement dans le tableau. Tottenham Hotspur accueille Manchester City. Antonio Conte ne sera pas sur la touche alors qu’il se remet d’une opération à la vésicule biliaire. Le match entre ces deux-là plus tôt dans la campagne était assez divertissant. City a renversé un déficit de deux buts à la mi-temps pour gagner, 4-2.

Le premier match du week-end est également intéressant. Fulham accueille Chelsea dans un derby londonien. Le match retour de ce match à Craven Cottage a conduit au carton rouge de Joao Felix à ses débuts. Fulham a gagné, mais c’est une toute nouvelle équipe de Chelsea.

Dans la bataille de relégation, Nottingham Forest contre Leeds United est un match particulièrement intéressant. De plus, cela pourrait être les débuts de Weston McKennie dans ce qui est maintenant une véritable équipe américaine avec trois joueurs et un manager américain.

Couverture BNC

Rebecca Lowe est de retour en studio après un succès à Orlando avec le Fan Fest de NBC. Elle est rejointe par Robbie Earle et Danny Higginbotham. Pour la couverture tampon de vendredi, Cara Banks remplace Rebecca Lowe.

BUT RUSH est en action pour la liste des matchs de 10 heures, lorsqu’il y a cinq coups d’envoi en même temps. Diffusez le spectacle fouetté sur Peacock, car il se concentre sur un jeu avec des sauts dans les autres.

De plus, il y a des jeux en 4K ce week-end. Ce sont Everton-Arsenal et le concours Spurs-City. Assurez-vous de voir si vous avez les abonnements et le matériel pour regarder en haute résolution.

Commentateurs EPL sur NBC: Matchday 22

Vendredi 3 février

15 h – Chelsea contre Fulham. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Joe Speight et Andy Townsend.

Samedi 4 février

7 h 30 – Everton contre Arsenal. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. — Jim Proudfoot et Matt Holland.

10 h – Aston Villa contre Leicester City. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Jonathan Beck et Lee Hendrie.

10 h – Brentford contre Southampton. Peacock Premium — Phil Blacker et Efan Ekoku.

10 h – Brighton et Hove Albion contre Bournemouth. Peacock Premium — Gary Taphouse et Matt Upson.

10 h – Manchester United contre Crystal Palace. Peacock Premium — David Stowell et Andy Walker.

10 h – Wolverhampton Wanderers contre Liverpool. Peacock Premium — Pien Meulensteen et Dave Edwards.

12h30 – Newcastle contre West Ham. NBC, Universo, Peacock Premium, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Peter Drury et Jim Beglin.

Dimanche 5 février

9 h – Nottingham Forest contre Leeds United. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Jim Proudfoot et Jim Beglin.

11h30 – Tottenham Hotspur contre Manchester City. NBC, Telemundo, Peacock Premium, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. — Peter Drury et Graeme Le Saux.