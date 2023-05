Commentateurs EPL sur NBC: 28 mai – Championnat dimanche

Les félicitations s’imposent à Manchester City, qui a remporté son cinquième titre de Premier League au cours des six dernières années le week-end dernier. Impressionnant, il l’a fait avec trois matchs encore à jouer. En conséquence, les célébrations étaient lancées pour les Sky Blues, et son match à Brentford ce week-end n’est rien de plus qu’une préparation pour deux autres finales de coupe alors qu’il fait une offre pour le deuxième triplé de l’histoire anglaise.

De plus, les places en Ligue des champions sont bouclées. Alors que Newcastle, quatrième, et Manchester United, troisième, peuvent encore échanger, leur statut dans le top quatre est assuré. Le seul aspect européen à changer est la place en Europa Conference League. Brighton et Liverpool seront en Ligue Europa. Cependant, Brighton peut avoir un impact sur le fait qu’Aston Villa, Tottenham ou Brentford obtienne ou non cette précieuse septième place dans le tableau.

Le véritable objectif de la dernière journée de championnat est donc la bataille de relégation. Deux des trois clubs peuvent subir une relégation dimanche. Leicester City et Leeds sont les deux plus susceptibles. Cependant, Everton peut toujours tomber. Leicester et Leeds comptent tous les deux 31 points.

Leicester abrite West Ham United. Avec une victoire, il peut rester en place. Cependant, il a besoin d’Everton pour faire match nul ou perdre dans ce scénario. Pour Leeds, il a besoin de l’aide d’Everton et de Leicester. Les Blancs accueillent Tottenham. Cependant, avec un différentiel de buts lamentable, Leeds a besoin de Leicester pour perdre des points et Perdre d’Everton. Bien sûr, Leeds doit également gagner ce match.

Couverture BNC

NBC envoie à nouveau l’équipe en Angleterre pour couvrir le dernier jour de la ligue. Rebecca Lowe, Robbie Earle, Robbie Mustoe et Tim Howard seront au bord du terrain depuis Goodison Park. C’est le lieu du match d’Everton contre Bournemouth alors qu’il cherche à obtenir le statut de Premier League. C’est la première fois que l’équipe se trouve dans un stade avec une implication de relégation.

Comme c’est dimanche de championnat, les 20 équipes sont en action en même temps. Ces 10 jeux seront disponibles sur Peacock. De même pour BUT RUSH, qui se concentre sur un jeu. Cependant, il plonge dans les autres jeux et terrains lorsqu’il y a des moments majeurs. Il y en aura certainement beaucoup ce dimanche.

Notre choix : Comprend : matchs exclusifs de Premier League, USMNT/USWNT et Coupe du monde féminine en espagnol, et plus encore S’inscrire

Il n’y a qu’un seul match de Premier League en 4K ce week-end, c’est que Everton-Bournemouth jeu.

Commentateurs de Premier League sur NBC: Matchday 38

Tous les jeux suivants sont à 11h30 HE.

Everton contre Bournemouth. — Réseau américain, Peacock Premium — Peter Drury, Lee Dixon et Graeme Le Saux. (espagnol – Sammy Sadovnik et Walter Roque)

Leeds United contre Tottenham Hotspur. — CNBC, Telemundo Peacock Premium — Andy Bishop et Jim Beglin. (Espagnol — Andres Cantor et Manuel Sol)

Leicester City contre West Ham United. — SyfyPeacock Premium — Jim Proudfoot et Matt Holland.

Manchester United contre Fulham. — BravoPeacock Premium — Ian Crocker et Andy Walker.

Arsenal contre Wolverhampton Wanderers. — Peacock Premium — Tony Jones et Matt Upson.

Brentford contre Manchester City. — Peacock Premium — Pien Meulensteen et Glenn Murray.

Chelsea contre Newcastle. — Peacock Premium — Jacqui Oatley et Garry Birtles.

Southampton contre Liverpool. — Peacock Premium — Jonathan Beck et Tony Gale.

Aston Villa contre Brighton et Hove Albion. — Peacock Premium — Ian Darke et Efan Ekoku.

Crystal Palace contre la forêt de Nottingham. — Peacock Premium — Gary Taphouse et David Phillips.