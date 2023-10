Après la trêve internationale d’octobre, la Premier League revient avec six équipes à quatre points les unes des autres. Tottenham Hotspur et Arsenal ont été sensationnels cette saison avec six victoires et deux nuls. Les deux clubs du nord de Londres sont en tête du championnat avec 20 points. Manchester City et Liverpool se cachent immédiatement derrière avec respectivement 18 et 17 points. Ensuite, pour compléter le top six actuel, Aston Villa et Brighton comptent tous deux 16 points.

Le seul match impliquant deux de ces clubs dans un même match est le déplacement de Brighton à Manchester City. Roberto de Zerbi a mené une révolution à Brighton. Cependant, Manchester City présente un autre type de défi. City est rarement dans une position où il revient au score en championnat. Pep Guardiola a prouvé que son équipe pouvait le faire la saison dernière.

L’action du week-end commence avant cette date avec un Derby du Merseyside. Liverpool accueille une équipe d’Everton en difficulté à Anfield. Everton a récolté six points lors de ses trois derniers matchs. Les choses pourraient donc changer sous Sean Dyche. Au contraire, Liverpool a perdu une fois et fait match nul une fois à l’entrée de la trêve internationale.

Pour couronner un samedi chargé, Chelsea accueille Arsenal dans un affrontement familier à Londres. Après un nouveau début de saison lamentable, Chelsea a remporté deux victoires juste avant la trêve internationale d’octobre. Réussir un résultat contre Arsenal serait le record pour les Bleus au cours de la dernière année civile.

Couverture NBC

Samedi et dimanche, Rebecca Lowe anime la couverture en studio de NBC aux côtés de Tim Howard et d’un nouveau visage. Phil Neville rejoint l’équipe du studio NBC ce week-end. L’ancien manager de l’équipe nationale féminine d’Angleterre et de l’Inter Miami fait sa première apparition en studio avec NBC. Lundi, Paul Burmeister est l’hôte avec Howard et Danny Higginbotham travaillant comme analystes.

RUÉE SUR LES OBJECTIFS revient ce week-end avec une programmation chargée le samedi au coup d’envoi de 10h. Il y a cinq jeux à l’époque. Disponible exclusivement sur Peacock, Goal Rush se concentre sur un match pendant la fenêtre de coup d’envoi de 10 heures samedi. Cependant, il plonge dans d’autres terrains lors de moments et d’objectifs majeurs.

Vous pouvez également regarder la Premier League en 4K ce week-end. Le seul jeu disponible en résolution supérieure est Chelsea-Arsenal.

Commentateurs de la Premier League sur NBC : neuvième journée

Toutes les heures suivantes correspondent à l’heure de l’Est des États-Unis (ET).

Samedi 21 octobre

7h30 – Liverpool contre Everton. Réseau USA, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Conor McNamara et Jim Beglin.

10h00 – Manchester City contre Brighton et Hove Albion. Réseau USA, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Tony Jones et Michael Brown.

10h00 – Bournemouth contre Wolverhampton Wanderers. Paon Premium – Gary Taphouse et Tony Gale.

10 h – Brentford contre Burnley. Peacock Premium – Andy Bishop et Efan Ekoku.

10h00 – Newcastle United contre Crystal Palace. Paon Premium – Ian Crocker et Andy Walker.

10h00 – Nottingham Forest contre Luton Town. Peacock Premium — David Stowell et Courtney Sweetman-Kirk.

12h30 – Chelsea contre Arsenal. NBC, Universo, Peacock Premium, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. — Peter Drury et Lee Dixon.

15 heures – Sheffield United contre Manchester United. Peacock Premium – Jim Proudfoot et Matt Holland.

Dimanche 22 octobre

11h30 – Aston Villa contre West Ham United. Réseau USA, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Jon Champion et Lee Dixon.

Lundi 23 octobre

15h00 – Tottenham Hotspur contre Fulham. Réseau USA, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Martin Tyler et Andros Townsend.