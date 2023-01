Commentateurs EPL sur NBC: 21 au 23 janvier

Y a-t-il une course au titre qui inclut réellement les deux clubs de Manchester ? Basé sur la forme, peut-être et peut-être pas. Oui, Manchester United bourdonne et City est toujours là vers le haut. Cependant, aucune équipe n’a été en mesure de ralentir Arsenal. Alors que United obtient le mérite d’une série de six matchs sans défaite qui a ramené le club à la pertinence, Arsenal est l’équipe en pleine forme.

Cependant, la seule défaite de la saison pour Arsenal est survenue contre United. Ces deux équipes se retrouveront dimanche. Arsenal est arrivé à Old Trafford, mais a perdu contre une paire de buts de Marcus Rashford et un premier but d’Antony. C’est le match du week-end, et il pourrait faire partie intégrante de la saison.

Le match d’ouverture du week-end est important, mais pour une raison différente. Liverpool accueille une équipe de Chelsea sous le choc avec les clubs assis respectivement neuvième et 10e. Une défaite réduit les chances d’atteindre la Ligue des champions pour les deux équipes. Chaque club a trois points sur ses trois derniers matchs, à 10 points de Newcastle en quatrième.

Parmi les autres matchs clés au programme, citons un match de relégation entre West Ham et Everton. Les deux managers sont sur la sellette et pourraient rencontrer leur sort avec un mauvais résultat samedi.

Un derby londonien entre Fulham et Tottenham a deux équipes allant dans des directions opposées. Deux points séparent les clubs pour les cinquième et sixième de la ligue.

Couverture BNC

Commémorant un énorme week-end en Premier League, NBC se rend à Orlando pour l’un de ses Fan Fests. Rebecca Lowe, Robbie Earle, Robbie Mustoe et Tim Howard font tous le voyage jusqu’aux studios Universal dans le Sunshine State. Se joignent à eux l’ancien capitaine de Chelsea Gary Cahill, le meilleur buteur de tous les temps de la Premier League Alan Shearer et un certain nombre d’autres athlètes du football américain aux Jeux olympiques et au golf.

L’équipe a des matinées de Premier League à 7 h HE le week-end, ainsi que Premier League Live et Goal Zone du samedi au lundi.

BUT RUSH est en action pour le coup d’envoi du samedi matin à 10 heures. Le spectacle fouetté se concentre sur un jeu, mais fournit des mises à jour fréquentes sur le terrain. Goal Rush est disponible uniquement sur Peacock.

Il y a aussi une paire de jeux en 4K ce week-end. Ce sont, en fait, les deux derniers matchs au programme. Assurez-vous de pouvoir regarder la Premier League en 4K pour profiter de la résolution la plus élevée.

Commentateurs EPL sur NBC: Matchday 21

Samedi 21 janvier

7 h 30 – Liverpool contre Chelsea. Peacock Premium — Jim Proudfoot et Jim Beglin.

10 h – Leicester City contre Brighton et Hove Albion. USA Network, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Steve Banyard et Glenn Murray.

10 h – West Ham United contre Everton. Peacock Premium — Tony Jones et Tony Gale.

10 h – Bournemouth contre Nottingham Forest. Peacock Premium — Gary Taphouse et Garry Birtles.

10 h – Southampton contre Aston Villa. Peacock Premium – Andy Bishop et Matt Upson.

12h30 – Crystal Palace contre Newcastle United. NBC, Universo, Peacock Premium, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Peter Drury et Graeme Le Saux.

Dimanche 22 janvier

9 h – Manchester City contre Wolverhampton Wanderers. USA Network, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Pien Meulensteen et Léon Osman.

9 h – Leeds United contre Brentford. Peacock Premium — Jim Proudfoot et Jim Beglin.

11h30 – Arsenal contre Manchester United. USA Network, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Peter Drury et Lee Dixon.

Lundi 23 janvier

15 h – Fulham contre Tottenham Hotspur. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Martin Tyler et Matt Holland.