Commentateurs EPL sur NBC: 20 mai au 22 mai

Manchester City peut s’assurer le titre de Premier League ce week-end. Tout ce qu’il a à faire est de battre Chelsea à domicile. Trois points contre une équipe des Blues en difficulté verraient la moitié Sky Blue de Manchester remporter trois titres de Premier League d’affilée. Ce serait la première équipe à accomplir cela depuis le rouge […]

Manchester City peut s’assurer le titre de Premier League ce week-end. Tout ce qu’il a à faire est de battre Chelsea à domicile. Trois points contre une équipe des Blues en difficulté verraient la moitié Sky Blue de Manchester remporter trois titres de Premier League d’affilée. Ce serait la première équipe à y parvenir depuis la moitié rouge de Manchester à la fin des années 2000. De plus, ce serait un titre EPL dans cinq des six dernières saisons pour City. Si City ne gagne pas, il peut encore décrocher le titre. Une défaite d’Arsenal contre Nottingham Forest remporte le titre pour City. Ou, si Arsenal fait match nul, City peut faire match nul ou gagner pour assurer le titre.

Ailleurs dans la ligue, il y a beaucoup de points de discussion. Parmi les plus intéressants, il y a le voyage d’Aston Villa à Anfield pour jouer contre Everton. Ces deux clubs ont été massivement en forme au cours des derniers mois. Maintenant, chacun voit un chemin vers l’Europe. Deux défaites lors de ses trois derniers matchs pourraient exclure Villa. Cependant, Liverpool peut encore atteindre l’UEFA Champions League. Il suffit de l’un de Manchester United ou de Newcastle pour perdre des points.

Dans la relégation, West Ham United accueille Leeds. C’est vraiment le moment du désespoir pour Leeds, qui a récolté un bon point contre Newcastle le week-end dernier. Un match nul garantirait mathématiquement la sécurité de West Ham. Cependant, il a à peu près déjà terminé.

Couverture BNC

Rebecca Lowe ancre la couverture en studio pour les trois jours des matchs de Premier League cette journée avec Robbie Earle. Samedi et dimanche, la paire a Tim Howard. Puis, lundi, Robbie Mustoe se joint.

BUT RUSHest de retour dans une liste charnière de cinq matchs à 10 heures samedi. Le spectacle tourbillonnant sur Peacock se concentre sur un jeu, mais plonge dans les faits saillants et les moments majeurs des autres terrains au fur et à mesure qu’ils se produisent.

Assurez-vous de découvrir la Premier League en 4K ce week-end. Tu peux regarderNottingham Forest-Arsenal et Manchester City contre Chelsea. en plus haute résolution. Cependant, ces jeux nécessitent des abonnements et du matériel appropriés.

Commentateurs NBC sur NBC: Matchday 37

samedi 20 mai

7 h 30 – Tottenham Hotspur contre Brentford. USA Network, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Conor McNamara et Matt Holland.

10 h – Bournemouth contre Manchester United. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Gary Taphouse et Glenn Murray.

10 h – Liverpool contre Aston Villa. Peacock Premium — Ian Crocker et Michael Bridges.

10 h – Fulham contre Crystal Palace. Peacock Premium — Rob Palmer et Tony Gale.

10 h – Wolverhampton Wanderers contre Everton. Peacock Premium — Pien Meulensteen et Courtney Sweetman-Kirk.

12h30 – Nottingham Forest contre Arsenal. NBC, Universo, Peacock Premium, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. — Peter Drury et Lee Dixon.

dimanche 21 mai

8 h 30 – West Ham United contre Leeds United. USA Network, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Jim Proudfoot et Efan Ekoku.

9 h – Brighton et Hove Albion contre Southampton. Peacock Premium – Andy Bishop et Matt Upson.

11 h – Manchester City contre Chelsea. USA Network, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. — Peter Drury, Lee Dixon et Graeme Le Saux.

lundi 22 mai

15 h – Newcastle United contre Leicester City. USA Network, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Daniel Mann et Michael Bridges.