Commentateurs EPL sur NBC : 1er au 3 septembre

Maintenant que le mercato estival est presque dans le rétroviseur, les équipes pour le reste de la Premier League sont définies. Sans surprise, l’élite anglaise a écrasé les autres clubs en termes de dépenses. Les clubs anglais ont continué à battre des records de joueurs individuels. Declan Rice détenait le record lorsqu’il a rejoint Arsenal. Cependant, Moises Caicedo l’a dépassé peu de temps après en tant que recrue la plus chère d’un club britannique.

Il est désormais temps de véritablement voir si ces joueurs peuvent verser des dividendes aux clubs. La quatrième semaine de match de Premier League comporte des matchs importants pour les deux extrémités du tableau. Tout commence vendredi alors que les supporters de la Premier League ont un premier aperçu de Kenilworth Road. Luton Town, qui n’a joué que deux fois, dispute son premier match à domicile de la campagne contre West Ham United, qui est actuellement en pleine forme.

Samedi apporte six matchs. Brighton accueille Newcastle dans un match entre deux clubs européens. Cependant, les défaites surprenantes des deux clubs lors de la dernière journée ont contrebalancé les débuts de saison prometteurs. Ce sera une tâche ardue pour les Seagulls ou les Magpies de rebondir avec trois points.

Dimanche a lieu le match du week-end en Premier League. Arsenal accueille Manchester United dans un match riche en implications pour le top quatre. Arsenal et United ont terminé deuxième et troisième de la Premier League la saison dernière. Une défaite aussi tôt dans la campagne peut être un coup dur pour des ambitions encore plus élevées.

Couverture NBC

Vendredi, Anna Jackson dirige la couverture en studio avec Tim Howard et Danny Higginbotham. Ensuite, samedi et dimanche amènent Rebecca Lowe et Robbie Earle.

Comme indiqué, le samedi est une journée chargée en matchs. Tu peux regarder RUÉE SUR LES OBJECTIFS pour garder une trace des quatre coups d’envoi à 10 heures le 2 septembre. Goal Rush se concentre sur un match, mais plonge pour voir les buts et autres moments majeurs sur le terrain au fur et à mesure qu’ils se produisent. Goal Rush est uniquement disponible sur Peacock.

Si vous souhaitez regarder la Premier League en 4K ce week-end, les deux matchs disponibles sont Brighton-Newcastle et Arsenal-Manchester United jeu. Assurez-vous de disposer du matériel et des abonnements appropriés pour regarder les retransmissions en haute résolution de l’élite anglaise.

Commentateurs de l’EPL sur NBC : 4e journée

Vendredi 1er septembre

15h00 – Luton Town contre West Ham United. Réseau USA, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Kim Proudfoot et David Prutton.

Samedi 2 septembre

7h30 – Sheffield United contre Everton. Réseau USA, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Seb Hutchinson et Jim Beglin.

10h00 – Chelsea contre Nottingham Forest. Réseau USA, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Gary Taphouse et Efan Ekoku.

10h00 – Manchester City contre Fulham. Paon Premium – Gary Weaver et Andy Walker.

10h00 – Burnley contre Tottenham Hotspur. Peacock Premium – Ian Crocker et Paul Robinson.

10 heures – Brentford contre Bournemouth. Peacock Premium – Andy Bishop et David Phillips.

12h30 – Brighton et Hove Albion contre Newcastle. NBC, Universo, Peacock Premium, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. — Peter Drury et Graeme Le Saux.

Dimanche 3 septembre

9 heures du matin – Liverpool contre Aston Villa. Réseau USA, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Joe Speight et Jim Beglin.

9h00 – Crystal Palace contre Wolverhampton Wanderers. Peacock Premium – Mark Scott et Andros Townsend.

11h30 – Arsenal contre Manchester United. NBC, Telemundo, Peacock Premium, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. — Jon Champion et Graème Le Saux.