Commentateurs EPL sur NBC: 12 et 13 novembre

C’est la dernière journée avant que toute la ligue ne prenne une pause d’un mois pour la Coupe du monde. D’une part, les clubs s’en félicitent. Ceux qui n’envoient pas de joueurs à la Coupe du monde ont six semaines pour se remettre en forme et s’entraîner. En outre, c’est une chance pour les clubs en mauvaise forme d’essayer de répondre à certaines questions sur leurs difficultés.

Pour les autres clubs, la Coupe du monde pose des défis. Le risque de blessure est toujours présent. Ce risque semble plus répandu que jamais avec la charge de jeux dans la première moitié de cette campagne. De plus, tout comme certains clubs bénéficient d’une pause pour récupérer, la Coupe du monde annule certains clubs en pleine forme. Brighton, Newcastle, Manchester City et Arsenal sont tous en excellente forme au cours des deux dernières semaines. Maintenant, il y a une pause de six semaines entre les matchs.

La journée 16 commence à 7 h 30 HE alors que Manchester City accueille Brentford. City occupe la deuxième place derrière Arsenal, mais les trois victoires consécutives des Citizens en championnat ne sont pas nécessairement confortables. Les victoires d’un but contre Fulham et Leicester ont préparé le terrain pour cet affrontement avec Brentford.

Le match phare de la semaine est le point médian du samedi. Newcastle, un club en pleine forme, est invaincu lors de ses neuf derniers matchs en championnat. La seule défaite des Magpies cette saison a été le chagrin des arrêts de jeu à Anfield lorsque Fábio Carvalho a marqué à la 98e minute. D’un autre côté, Chelsea est actuellement dans le bus de la lutte. Sans victoire lors de ses quatre derniers matches de Premier League et éliminé de la Coupe Carabao, Graham Potter veut envoyer son club en Coupe du monde sur une bonne note. St. James Park présente un défi pour cet espoir.

Couverture NBC ce week-end

Rebecca Lowe, Robbie Earle et Tim Howard sont les noms derrière le bureau pour la couverture en studio de NBC de la Premier League ce week-end. Le trio a des matinées de Premier League à partir de 7 heures le samedi et de 8 heures le dimanche. Premier League Live se déroule entre chaque match, tandis que Goal Zone résume toute l’action.

BUT RUSH est très occupé ce week-end. Le spectacle fouetté couvre tous les moments marquants de la Coup d’envoi à 10h le samedi. Pendant ce temps, il y a cinq matchs. Par conséquent, il devrait y avoir des objectifs à gogo.

Assurez-vous également de consulter la Premier League en 4K. Ce week-end, la paire de jeux en plus haute résolution est le concours Newcastle-Chelsea susmentionné. Puis, dimanche, la finale du week-end du voyage de Manchester United à Fulham est également en 4K. Assurez-vous d’avoir les bons outils pour regarder la Premier League en 4K.

Commentateurs EPL sur NBC: 12-13 novembre

Samedi 12 novembre

7 h 30 – Manchester City contre Brentford. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Jim Proudfoot et Jim Beglin.

10 h – Liverpool contre Southampton. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —David Stowell et Michael Bridges.

10 h – Bournemouth contre Everton. Peacock Premium — Gary Taphouse et Glenn Murray.

10 h – Tottenham contre Leeds United. Peacock Premium — Pien Meulensteen et Efan Ekoku.

10 h – West Ham contre Leicester City. Peacock Premium — Tony Jones et Tony Gale.

10 h – Nottingham Forest contre Crystal Palace. Peacock Premium — Steve Banyard et Garry Birtles.

12h30 – Newcastle contre Chelsea. NBC, Universo, Peacock Premium, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. — Peter Drury et Graeme Le Saux.

14h45 – Wolverhampton Wanderers contre Arsenal. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Jon Champion et Andy Townsend.

Dimanche 13 novembre

9 h – Brighton et Hove Albion contre Aston Villa. USA Network, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Joe Speight et Matt Holland.

11h30 – Fulham contre Manchester United. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. —Peter Drury et Lee Dixon.