Commentateurs EPL sur NBC: 11 au 13 février

La liste de matchs de ce week-end manque de peu le match peut-être le plus attendu de la saison, Arsenal accueillant Manchester City. C’est un match en milieu de semaine le mercredi 15 février. Pourtant, ce week-end entraîne des affrontements majeurs. Beaucoup d’entre eux viennent en bas du tableau, car la bataille de relégation implique au moins six équipes.

Ne cherchez pas plus loin que Southampton hébergeant Wolverhampton Wanderers. Les loups ont marqué sept points lors de leurs quatre derniers matchs. Pas un record criard, mais un record pour une équipe qui était 19e il n’y a pas si longtemps. Les loups occupent désormais la 15e place tandis que les Saints de Southampton restent enracinés en bas. Southampton cherche désespérément des points, deux derrière Bournemouth et quatre en sécurité.

Un autre match sur lequel se concentrer est Leeds qui accueille Manchester United. Les deux ont joué un match nul 2-2 passionnant, les Blancos obtenant un point bien mérité à Old Trafford. Après avoir limogé Jesse Marsch, le club ne vise plus que sa cinquième victoire de la saison contre l’une des équipes les plus en forme de la ligue.

Pour couronner l’action du week-end, le Derby du Merseyside entre Everton et Liverpool. Bien qu’il y ait encore 11 points de séparation entre les deux, c’est un match crucial pour les deux. Liverpool est massivement en retard lorsqu’il s’agit de rechercher une place en Ligue des champions. Everton, qui vient de remporter une victoire choc sur les leaders de la ligue Arsenal, est toujours dans la zone de largage. Une victoire lundi serait massive pour un certain nombre de raisons.

Couverture BNC

Rebecca Lowe revient pour son rôle derrière le bureau sur Premier League Mornings, Premier League Live et Goal Zone samedi et dimanche. Elle est accompagnée de Robbie Earle et du nouveau visage Stephen Warnock. Warnock a déjà été analyste sur les jeux, mais fait maintenant ses débuts en studio avec NBC. Paul Burmeister remplace ensuite lundi Lowe.

Tu peux regarder BUT RUSH à 10 h HE le samedi sur Peacock. pendant les cinq coups d’envoi dans cette fenêtre. L’émission Whiparound se concentre sur un jeu, mais apporte les faits saillants des autres jeux au fur et à mesure qu’ils se produisent.

En termes de matchs de Premier League 4K ce week-end, ce sont West Ham contre Chelsea, le match de Leeds contre Manchester United et le Merseyside Derby.

Commentateurs EPL sur NBC: Matchday 23

Samedi 11 février

7 h 30 – West Ham United contre Chelsea. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. — Conor McNamara et Andy Townsend.

10 h – Southampton contre Wolverhampton Wanderers. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Paul Gilmour et Dave Edwards.

10 h – Crystal Palace contre Brighton et Hove Albion. Peacock Premium — Gary Taphouse et Efan Ekoku.

10 h – Arsenal contre Brentford. Peacock Premium — Tony Jones et Matt Upson.

10 h – Fulham contre Nottingham Forest. Peacock Premium — Pien Meulensteen et Tony Gale.

10 h – Leicester City contre Tottenham Hotspur. Peacock Premium — David Stowell et Paul Robinson.

12h30 – Bournemouth contre Newcastle. NBC, Universo, Peacock Premium, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Peter Drury et Graeme Le Saux.

Dimanche 12 février

9 h – Leeds United contre Manchester United. USA Network, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. — Jim Proudfoot et Matt Holland.

11h30 – Manchester City contre Aston Villa. USA Network, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Joe Speight et Lee Dixon.

Lundi 13 février

15 h – Liverpool contre Everton. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. —Peter Drury et Lee Dixon.

Mercredi 15 février

15 h – Arsenal contre Manchester City. Peacock Premium — Peter Drury, Lee Dixon et Graeme Le Saux.