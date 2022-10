Commentateurs de la Coupe du monde FOX pour Qatar 2022

Les commentateurs de la FOX World Cup se préparent pour la deuxième Coupe du monde sur la chaîne. Cependant, de nombreux noms figurant pour FOX sont des vétérans en matière de diffusion.

Certains des commentateurs de la Coupe du monde FOX ont une expérience de plus de 30 ans. D’autres co-commentateurs font leurs débuts au tournoi ou sur FOX. Bien sûr, ce ne serait pas une diffusion américaine de la Coupe du monde sans la participation de certains joueurs américains. Cela comprend une paire de représentants de l’USMNT, ainsi qu’un ancien joueur de l’USWNT.

C’est un fort mélange de talents, le nombre total de commentateurs atteignant 10. Il y a donc cinq paires de diffuseurs anglophones pour la couverture américaine de la Coupe du monde. Voici comment la liste des commentateurs de la Coupe du monde FOX se forme pour novembre et décembre.

Commentateurs et appariements FOX World Cup 2022

John Strong et Stu Holden

L’équipe principale de la couverture de la Coupe du monde par FOX est commune aux fans de football qui regardent FOX. Strong et Holden étaient le duo de commentateurs principaux pour la couverture de FOX en 2018, et ils figurent régulièrement sur des jeux impliquant l’USMNT.

Depuis 2014, Strong et Holden ont été à l’appel pour plus de 250 rencontres au total. D’ici la fin de la Coupe du monde au Qatar, ce nombre dépassera les 300. C’est le plus de tous les duos de commentateurs anglophones.

Attendez-vous à ce que ce duo appelle les matchs de l’USMNT à la Coupe du monde. Holden a été remplaçant la dernière fois que les États-Unis ont affronté l’Angleterre à la Coupe du monde en 2010.

JP Dellacamera et Cobi Jones

JP Dellacamera est l’une des voix les plus reconnaissables dans le domaine de la diffusion de football aux États-Unis. Son expérience en Coupe du monde remonte à 1986 lorsqu’il travaillait avec ESPN. Il a annoncé des matchs à chaque tournoi depuis lors, que ce soit pour la télévision ou la radio, à l’exception de 1994.

Rejoindre Dellacamera est Cobi Jones, une icône de l’USMNT qui a amassé 164 sélections avec l’équipe nationale. En tant que joueur de longue date pour LA Galaxy, Jones a servi de commentateur de couleur pour les émissions locales du club.

Derek Rae et Aly Wagner

C’est un autre duo familier pour la couverture de la Coupe du monde de FOX. En 2018, Rae a travaillé avec Wagner pour appeler des jeux en Russie. Reconnu pour son travail avec la Bundesliga, Derek Rae est un commentateur indépendant qui apparaît également sur les émissions ESPN de LaLiga. Son expérience en Coupe du monde est également vaste. Il comprend des crédits récents avec ESPN en 2010 et 2014, avant de faire partie de l’équipe FOX en Russie 2018.

Comme indiqué, le commentaire de la Coupe du monde n’est pas non plus nouveau pour Aly Wagner. En fait, Wagner est la première femme à appeler un match de Coupe du monde à la télévision américaine, un exploit qu’elle a réalisé en 2018 aux côtés de Rae.

Warren Barton et Jacqui Oatley

Les prochains noms sur la liste des commentateurs de la Coupe du monde FOX sont Warren Barton et Jacqui Oatley. Warren Barton est un habitué de FOX, car il sert d’expert. Barton a commencé à travailler pour FOX en 2005.

Jacqui Oatley est un nom régulier sur le calendrier des commentateurs de la Premier League. Elle a une histoire d’accueil de la couverture des matchs de la Coupe du monde, y compris 2014 et 2018. Dans les deux cas, elle a travaillé avec ITV en Angleterre.

Ian Darke et Landon Donovan

Ian Darke et Landon Donovan constituent les noms de famille des couples de FOX pour la Coupe du monde. Les deux sont liés pour les fans américains. Alors que Landon Donovan marquait lors de la Coupe du monde 2010, Ian Darke a appelé le but mémorable. Maintenant, Donovan est son co-commentateur.

Ian Darke ne faisait pas partie de la couverture de FOX pour la Coupe du monde 2018. Cependant, il était sur le fil du monde. Avant cela, il a travaillé les Coupes du monde 2010 et 2014 avec ESPN. Il apporte son expertise et son plaisir, et travaille désormais aux côtés du co-meilleur buteur de l’histoire de l’USMNT.