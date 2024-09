Commentaires sur Shattered Space avant le lancement

Champ d’étoiles Béthesda

Je pensais que j’étais peut-être simplement laissé de côté cette fois-ci, ce qui arrive, mais dans l’état actuel des choses, il n’y a apparemment aucun code de révision pour Starfield: Shattered Space.

C’est selon Dan Stapleton, rédacteur en chef des critiques d’IGNà qui Bethesda a dit qu’il n’y aurait aucun code pour l’extension Shattered Space. Mes propres demandes de code sont restées totalement sans réponse. Il n’y aura donc rien à lire ni aucun score à analyser avant le jour du lancement effectif, le lundi 30 septembre.

Pourquoi? Nous ne le savons pas et la presse n’en a pas été informée. Cela peut être dû à des raisons techniques, d’une manière ou d’une autre. Ou bien Bethesda revient peut-être à ses anciennes habitudes, où pendant un certain temps, ils n’ont pas donné de codes de révision pour des jeux comme DOOM et Prey, une politique qui a été inversée assez rapidement. Starfield a bien sûr reçu des codes de révision, ce qui a abouti à un score métascore de 83. C’est un peu moins que les précédents jeux principaux Fallout et Elder Scrolls, dont le plus bas était Fallout 4 à 87, les autres dans les années 90.

Champ d’étoiles Béthesda

Shattered Space est une extension intéressante dans la mesure où elle vise à inciter un certain nombre d’utilisateurs qui ont joué au jeu via Xbox Game Pass à débourser pour l’extension. Bien que quelques millions de personnes aient bénéficié à l’avance de la mise à niveau du « package total » fournie avec le DLC au lancement. Le jeu, bien sûr, est également disponible sur Steam où il a bien fonctionné au lancement. Contrairement aux autres jeux Bethesda, Microsoft n’a annoncé aucune date pour l’arrivée de Starfield sur PlayStation. Il est possible, voire probable, que ce ne soit jamais le cas, car je pense que Microsoft le considère comme une propriété intellectuelle exclusive et précieuse. Mais qui sait avec eux ces jours-ci.

Étant donné qu’il s’agit d’une extension et non d’un jeu complet, je pense qu’aucun code de révision n’est pas aussi grave que le serait une version complète. Mais évidemment, les critiques préalables ont bien fonctionné pour quelque chose comme Shadow of the Erdtree. D’autres jeux, comme Destiny 2 et son extension Final Shape, n’ont pas été examinés en raison de leur nature axée sur le ligne. Mais ce n’est pas le cas avec Starfield, un jeu solo où cela devrait être possible.

C’est tout aussi bien, car je suis occupé à jouer à Diablo 4: Vessel of Hatred avant son lancement le 8 octobre (ils ont fait fonctionner la nature en ligne là-bas, au moins, comme ils l’ont fait avec le jeu de base). Je prévois donc de jouer à Starfield en direct au lancement aux côtés de tout le monde et peut-être d’en publier une critique d’ici la fin de la semaine. C’est bizarre, mais je ne vais pas me lancer dans la théorie qu’ils cachent quelque chose.

Suis-moi sur Twitter, YouTube, et Instagram.

Récupérez mes romans de science-fiction le Série Herokiller et La trilogie Earthborn.