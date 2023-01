Commentaires recherchés sur le déroulement du projet de chien sans laisse dans les parcs de Lake Country

Les résidents de Lake Country sont invités à donner leur avis sur quelques parcs locaux.

Le district régional de Central Okanagan a lancé un sondage en ligne pour que les gens partagent leurs expériences et commentent les projets pilotes sans laisse dans les parcs régionaux de Kaloya et de Kopje.

Le projet pilote permettait aux chiens d’être sans laisse dans ces parcs pendant les mois d’hiver plus lents, mais les chiens n’étaient toujours pas autorisés sur la plage ou les aires de jeux.

Le projet se termine le 30 mars.

Donnez votre avis sur yoursay.rdco.com.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Central Okanagan Regional DistrictChiensLac Countryparks