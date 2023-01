Commentaires nécessaires pour le plan conceptuel du parc récréatif Glenmore de Kelowna

Les résidents de Kelowna ont l’occasion de donner leur avis sur la mise à jour de la conception conceptuelle du Glenmore Recreation Park (GRP).

« La vallée de Glenmore est un quartier vivant et dynamique, mais comme il n’a pas encore de parc communautaire, le parc récréatif de Glenmore jouera un rôle essentiel », a déclaré Melanie Steppuhn, planificatrice de parcs et paysage.

Le plan directeur du GRP a été préparé en 2016 avec les phases 1 à 3 construites de 2017 à 2021.

Les installations comprennent deux terrains de sport, un parc clôturé pour chiens sans laisse, un terrain de cricket et un parking. Ces phases ont complété environ la moitié du parc.

Les travaux restants comprennent un terrain en gazon artificiel, des terrains de sport, la restauration de la zone tampon de la réserve de terres agricoles, un parc aquatique, une aire de jeux et d’autres commodités.

«En tant que parc communautaire et récréatif, il accueillera des sports et des événements actifs ainsi que des loisirs communautaires et de bien-être pour compléter le système de parcs existant, y compris d’autres parcs de loisirs communautaires à Rutland, Mission et Parkinson Recreation Park. », a ajouté Stehppuhn.

Les résidents peuvent participer à un sondage en ligne ainsi qu’à deux ateliers virtuels. Les ateliers seront séparés en équipements communautaires le 25 janvier de 18 h 30 à 20 h et en équipements de loisirs le 26 janvier de 18 h 30 à 20 h.

Un sondage et plus d’informations sur le GRP sont disponibles sur le site Web de la ville de Kelowna.

