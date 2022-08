Commentaires d’un haut diplomate sur le dialogue stratégique américano-russe

Moscou est ouvert à la diplomatie avec Washington, mais les perspectives ne sont pas claires, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères

Les perspectives de reprise du dialogue stratégique américano-russe sont incertaines compte tenu des politiques agressives promues par Washington, a déclaré lundi un haut diplomate russe dans une interview aux médias locaux.

S’adressant au journal Izvestia, le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov a déclaré que «spéculer sur les perspectives d’un dialogue stratégique avec les États-Unis, surtout lorsque les Américains l’ont fermé, est une tâche ingrate.”

“Franchement, le potentiel même de sa reprise est loin d’être certain, étant donné les politiques imprudemment agressives que Washington poursuit envers la Russie», a déclaré Ryabkov, ajoutant que Moscou prête attention aux signaux de Washington concernant le Traité de réduction des armements stratégiques (New START), qui limite les arsenaux nucléaires des deux pays.

Plus tôt ce mois-ci, le président américain Joe Biden a déclaré que Washington était prêt à négocier »un nouveau cadre de contrôle des armements» pour potentiellement remplacer l’accord historique sur le contrôle des armements. Cependant, selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, les États-Unis n’ont encore présenté aucune proposition.

“Bien sûr, nous surveillons certains signaux concernant la réouverture des pourparlers sur le nouveau traité START, mais on ne sait toujours pas ce qui se cache derrière eux. Et en général, les négociations ne passent pas par les médias“, a déclaré Ryabkov.

Le vice-ministre des Affaires étrangères a souligné que les objectifs de la politique étrangère de la Russie restaient inchangés. Sa vision, a-t-il dit, implique «créer une nouvelle équation de sécurité qui prendrait en compte tous les facteurs affectant la stabilité stratégique.” Pour y parvenir, Moscou fait de son mieux pour négocier sur le «toute la gamme des armes offensives et défensives, nucléaires et conventionnelles à potentiel stratégique,” il ajouta.

Ryabkov a poursuivi en disant que Moscou était ouvert à des interactions pragmatiques avec Washington »visant à réduire les tensions et les risques, à prévenir une escalade dangereuse et une course aux armements, ainsi qu’à renforcer la stabilité stratégique, notamment par des efforts de maîtrise des armements.”

Il a averti, cependant, que le jury n’est toujours pas sur la question de savoir si les États-Unis vont « changer ses politiques délibérément destructrices et être prêt à mener un dialogue sur [an] sur un pied d’égalité», tout en tenant compte des préoccupations sécuritaires de Moscou.