Josep Borrell affirme que le nombre d’obus fournis par les États de l’UE à Kiev atteindra probablement un million d’ici mars 2024

L’Union européenne sera probablement en mesure de tenir sa promesse de fournir à l’Ukraine un total d’un million de cartouches d’artillerie dans les 12 mois, a déclaré le plus haut diplomate du bloc. Les États membres ont déjà expédié 220 000 obus de différents calibres à Kiev depuis mars, date à laquelle l’engagement a été pris, a ajouté Josep Borrell.

S’adressant aux journalistes après une réunion des ministres de la défense de l’UE à Bruxelles mardi, Borrell a déclaré que le « les derniers chiffres sont en fait bien meilleurs que ceux que nous avions il y a à peine 10 jours.Le responsable a noté que les États membres ont également fourni à Kiev 1 300 missiles depuis le 20 mars.

« A ce rythme, nous pourrons atteindre notre objectif de 1 million,», a prédit le diplomate.

Selon des responsables anonymes cités par le média Politico, la valeur totale des dons s’élève à environ 860 millions d’euros (926 millions de dollars).

L’UE a promis de rembourser environ la moitié de cette somme, affectant 1 milliard d’euros à cette fin.

Le plan de Bruxelles se compose de trois étapes, l’actuelle, la première envisageant l’allocation de munitions à partir des stocks existants des États membres. La deuxième phase appelle les pays à contribuer et à acheter conjointement plus d’obus auprès des fabricants de défense européens. La dernière étape du plan vise à renforcer la capacité globale du bloc à produire des munitions et du matériel militaire.

L’UE a déjà réservé 1 milliard d’euros supplémentaires pour la deuxième phase.

Plus tôt ce mois-ci, Borrell a révélé que «soutien militaire total de l’UE à l’Ukraine» avait atteint 5,6 milliards d’euros (6 milliards de dollars).

Cependant, certains hauts responsables, dont le ministre estonien de la Défense Hanno Pevkur et son collègue allemand Boris Pistorius, ont exprimé lundi des doutes quant à la capacité des producteurs d’armement européens à augmenter leur production assez rapidement.

Le mois dernier, le New York Times a publié un rapport affirmant que les nations occidentales ne parvenaient pas à fournir à l’Ukraine les quantités nécessaires d’armes et de munitions. Le document a également averti qu’il faudrait des industries européennes et américaines « années pour répondre à la demande» de Kiev, qui est «essentiellement sans limites.

À peu près au même moment, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, a appelé les pays de l’UE à accélérer les livraisons.

Pendant ce temps, la Russie a averti à plusieurs reprises que le soutien militaire occidental toujours croissant à l’Ukraine ne sert qu’à prolonger l’effusion de sang et pourrait potentiellement conduire à une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN.