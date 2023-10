Commentaires du public sollicités sur le permis de traitement des eaux usées de la centrale nucléaire de Fermi 2 | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Shutterstock La centrale nucléaire de Fermi 2 a été arrêtée après la détection d’une fuite.

UN le projet de permis pour les eaux usées de la centrale électrique Fermi 2 de DTE Energy est ouvert aux commentaires du public jusqu’au 21 octobre.

Les groupes environnementaux du Michigan font pression pour que des changements soient apportés à la façon dont l’eau est utilisée à la centrale nucléaire de DTE Energy, dans le comté de Monroe.

Jesse Deer-In-Water, un organisateur communautaire du groupe de défense Citizen’s Resistance at Fermi Two (CRAFT), a déclaré que 45 millions de gallons d’eau par jour sont déversés directement de la centrale électrique dans Swan Creek et le lac Érié.

« Mais ce n’est pas la même eau qui est entrée », a déclaré Deer-In-Water. « Il est devenu surchauffé et des produits chimiques et autres substances supplémentaires y ont été ajoutés, de sorte que lorsqu’il ressort, les toxines se dissolvent ou se dissipent lentement. »

Bien que Michigan Environment, Great Lakes and Energy (EGLE) ait refusé une interview, l’agence a déclaré l’avis actuel concerne le renouvellement régulier du permis de cinq ansvia le Système national d’élimination des rejets de polluants (NPDES), et n’inclut aucun changement significatif dans les conditions d’exploitation actuelles de Fermi Two.

Les commentaires peuvent être soumis via le Portail MiEnviro.

Correspondance du Michigan EGLE indique que le permis NPDES ne réglemente pas les rejets radioactifs. De manière générale, le permis autorise le rejet de ce que l’on appelle « l’eau de refroidissement sans contact ».

Bien qu’il autorise également le rejet de ce que l’on appelle les eaux « usées », celles-ci ne sont pas techniquement considérées comme des déchets radioactifs.

Deer-In-Water a reconnu que c’était déroutant et a déclaré qu’EGLE pourrait faire davantage pour assurer la sécurité des communautés locales, notamment en fixant une limite sur la température de l’eau rejetée.

« MI EGLE a imposé des limites thermiques aux autres centrales nucléaires des Grands Lacs qu’elle réglemente », a déclaré Deer-In-Water. « Et c’était l’usine Donald Cook de l’autre côté de l’État. Donc, cela a déjà été fait.

Michigan EGLE affirme que les aspects radiologiques de la centrale, y compris le rejet d’eaux « résiduaires », sont réglementés par la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis.

Il indique que l’usine traite les eaux usées pour éliminer la radioactivité, les teste avant leur rejet et est tenue de documenter tout rejet connu de radioactivité en vertu de la licence NRC de l’usine.

