Commentaires du Kremlin sur les options de Griner

La star américaine du basket féminin a été emprisonnée pendant neuf ans par un tribunal russe jeudi

Brittney Griner a le droit de faire appel de sa peine de neuf ans de prison pour trafic de drogue, a déclaré le Kremlin, bien qu’il se soit abstenu de commenter en détail le cas de la star américaine du basket-ball féminin.

Griner, 31 ans, a été condamnée par le tribunal municipal de Khimki à l’extérieur de Moscou jeudi après avoir été surprise avec des cartouches d’huile de vape de haschisch illégales dans ses bagages à l’aéroport de Sheremetyevo à la mi-février.

Son cas a attiré beaucoup d’attention, le département d’État américain classant Griner comme “détenu à tort”.

Les responsables russes ont réfuté ces affirmations, notant que Griner avait enfreint la loi et ne devrait pas être traitée comme une exception car elle est étrangère.

Lire la suite Griner emprisonné pendant neuf ans dans un procès pour drogue en Russie

Invité à commenter la condamnation de Griner, le porte-parole présidentiel russe Dmitri Peskov a déclaré que la décision du tribunal ne relevait pas du Kremlin, mais faisait référence aux droits du basketteur à l’avenir, y compris une éventuelle demande de grâce présidentielle.

“Nous ne pouvons pas commenter les décisions de justice, et je ne le ferai pas à cette occasion”, Peskov a déclaré, selon RIA.

« Toutes les questions de grâce sont prescrites dans notre loi. Il existe certaines procédures que les condamnés peuvent utiliser conformément à la loi », il ajouta.

L’équipe juridique russe de Griner a déjà annoncé son intention de faire appel de sa condamnation.

Griner avait plaidé coupable lors de son procès et déclaré que les cartouches s’étaient retrouvées dans ses bagages par erreur alors qu’elle faisait ses bagages à la hâte pour se rendre en Russie.

Griner joue généralement pour le Phoenix Mercury mais est apparu pour l’équipe russe UMMC Ekaterinburg pendant l’intersaison WNBA depuis 2015.

LIRE LA SUITE: Les patrons du basket américain réagissent à la peine de prison russe de Griner

Reste à savoir si Griner purgera l’intégralité de sa peine de prison russe, avec des contacts au niveau diplomatique entre les États-Unis et la Russie au sujet d’un éventuel échange de prisonniers.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a confirmé vendredi que Moscou était disposé à discuter de la question, mais a mis en garde Washington contre « tonitruant » démagogie sur la question.

Lire la suite La “célébrité” Griner ne devrait pas bénéficier d’un traitement spécial – entraîneur

“Il y a une chaîne spécialisée qui a été convenue par les présidents [of Russia and the US]. Quelles que soient les déclarations publiques de qui que ce soit, cette chaîne reste pertinente », a déclaré Lavrov lors d’une visite au Cambodge.

Washington a demandé à Moscou de libérer Griner et son compatriote américain Paul Whelan, un ancien Marine qui a été reconnu coupable d’espionnage en Russie en 2020.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken aurait proposé de les échanger contre Viktor Bout, un homme d’affaires russe purgeant une peine de 25 ans aux États-Unis pour trafic d’armes.

Selon les médias américains, Lavrov a fait une contre-proposition lorsque lui et Blinken ont discuté de la question au téléphone la semaine dernière.

Le nom de Vadim Krasikov, un ressortissant russe reconnu coupable de meurtre en Allemagne l’année dernière, a été mentionné par CNN dans le cadre d’un accord potentiel.