Commentaires des États-Unis sur les livraisons de systèmes de défense aérienne à l’Ukraine

Les systèmes NASAMS seront expédiés à Kiev dans “un avenir très proche”, a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche.

Les États-Unis accélèrent l’expédition de deux des huit systèmes de défense aérienne NASAMS qu’ils ont promis à l’Ukraine, a déclaré mardi le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby. Cette annonce fait suite à l’appel téléphonique de lundi entre le président américain Joe Biden et son homologue ukrainien Vladimir Zelensky.

Washington avait approuvé, fin août, la livraison de systèmes nationaux avancés de missiles sol-air (NASAMS) à Kiev, deux systèmes devant être livrés prochainement et six autres à plus long terme.

“Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour amener ces deux premiers là-bas dans un avenir très proche”, Kirby a déclaré lors d’un briefing. “Nous sommes certainement intéressés à accélérer la livraison de NASAMS à l’Ukraine dès que possible”, il a souligné.

Biden et Zelensky se sont entretenus lundi à la suite d’un barrage massif de missiles russes sur des cibles et des infrastructures militaires ukrainiennes.

Au cours de cet appel, le président américain “s’est engagé à continuer à fournir à l’Ukraine le soutien nécessaire pour se défendre, y compris des systèmes avancés de défense aérienne”, un résumé de la conversation de la Maison Blanche lu.

Lire la suite Biden et Zelensky parlent après les frappes aériennes

Dans un tweet annonçant son appel téléphonique avec Biden, Zelensky a également insisté sur le fait que “La défense aérienne est actuellement la priorité numéro un de notre coopération en matière de défense.”

Selon Moscou, les grèves de lundi matin étaient une réponse à “tactiques terroristes” largement utilisé par Kiev, qui comprenait l’explosion du pont de Crimée samedi et des attaques contre d’autres infrastructures civiles à l’intérieur de la Russie.

L’armée russe a continué de pilonner l’Ukraine mardi, le ministère de la Défense affirmant que ses missiles avaient touché toutes les cibles prévues et que tous les objectifs avaient été atteints.

Washington a été le principal soutien de Kiev pendant son conflit avec Moscou, fournissant à l’Ukraine plus de 16,8 milliards de dollars d’aide militaire, y compris du matériel sophistiqué tel que des lance-roquettes multiples HIMARS, des obusiers M777 et des drones de combat.