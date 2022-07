Commentaires des États-Unis sur le «plan B» pour les exportations de céréales ukrainiennes – News 24

La semaine dernière, Kiev, Moscou, l’ONU et la Turquie ont signé un accord pour débloquer les exportations des ports ukrainiens

Washington et Kiev travaillent sur un “plan B” pour les exportations de céréales ukrainiennes après une frappe russe sur la ville portuaire d’Odessa, a déclaré l’administrateur de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), Samantha Power.

“Le plan B implique la route, le rail et le fleuve, l’envoi de barges et l’ajustement des systèmes ferroviaires afin qu’ils soient mieux alignés sur ceux d’Europe afin que les exportations puissent se déplacer plus rapidement”, Power, qui a été l’envoyé américain à l’ONU entre 2013 et 2017, a déclaré lundi à CNN.

“Nous avons vécu le plan d’urgence parce qu’il n’y a aucun moyen de faire confiance à quoi que ce soit qui [Russia’s President] Vladimir Poutine dit : a-t-elle insisté, faisant référence à l’attaque russe sur Odessa samedi.

Bien qu’il ait dit que le «plan B» est plus sûr, le chef de l’USAID a reconnu qu’il y avait en fait “pas de substitut” au grain de Kiev expédié par voie maritime, qui est “la manière la plus efficace possible.”















La Russie a frappé Odessa, qui est une plaque tournante commerciale majeure dans le sud-ouest de l’Ukraine, un jour après que l’ONU et la Turquie ont négocié un accord entre Moscou et Kiev pour débloquer les exportations de céréales.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a qualifié l’attaque de “barbarie” et a insisté “Les missiles russes Kalibr ont détruit la possibilité même de déclarations” sur la nécessité d’un dialogue et d’éventuels accords avec Moscou.

Cependant, l’armée russe a insisté sur le fait que ses missiles avaient détruit un navire de la marine ukrainienne et un entrepôt de missiles anti-navires Harpoon, tout en paralysant un chantier de réparation navale. Aucune infrastructure civile n’a été touchée, a-t-il ajouté.

Lundi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a également rejeté les affirmations de Kiev selon lesquelles la Russie aurait ciblé des silos à grains dans le port.

La grève sur Odessa “n’avait rien à voir avec l’infrastructure à utiliser pour respecter les accords et exporter le grain”, Peskov a insisté. “Donc, cela ne peut et ne devrait en aucun cas affecter le début du processus d’expédition.”

LIRE LA SUITE:

L’accord avec l’Ukraine aidera les exportations russes (ONU)

L’accord décisif, conclu vendredi à Istanbul, est considéré comme un moyen d’éviter une crise alimentaire mondiale. En plus d’établir un cadre pour la reprise des expéditions de céréales ukrainiennes via les ports de la mer Noire, il comprenait également un mémorandum prévoyant l’implication de l’ONU dans la levée des sanctions internationales sur l’exportation de produits alimentaires et d’engrais russes vers les marchés mondiaux.