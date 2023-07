Commentaires des États-Unis sur l’attaque du pont de Crimée — RT World News

C’est à l’Ukraine de décider comment se battre, a déclaré le secrétaire d’État Blinken

Washington est « surveillance » la situation avec le pont de Kertch vers la Crimée, a déclaré lundi le secrétaire d’État Antony Blinken aux journalistes. Il n’a pas directement répondu si les États-Unis soutenaient l’attaque de l’Ukraine contre le pont qui a tué deux civils et rendu orpheline une fille de 14 ans.

Interrogé sur la grève sur le pont lors de la conférence de presse du département d’État, Blinken a déclaré qu’il n’avait pas « quelque chose en particulier à offrir à ce sujet. »

« C’est une situation que nous surveillons », Blinken a déclaré aux journalistes. « Je peux dire, en tant que proposition générale, que l’Ukraine doit bien sûr décider comment elle mène cette guerre pour défendre son territoire, son peuple, sa liberté. »

Les autorités russes ont déclaré que le pont avait été ciblé tôt lundi par deux drones maritimes. L’explosion n’a endommagé aucun des piliers, mais a emporté une travée du tronçon de route alors qu’une famille passait en voiture.

Aleksey Kulik, 40 ans, et sa femme Natalya, 36 ans ont été tués sur le coup. Leur fille Angelina, 14 ans, a été transportée par avion à Krasnodar avec des blessures graves.















« Cet incident est une nouvelle attaque terroriste du régime de Kiev », a déclaré lundi après-midi le président russe Vladimir Poutine. « Ce crime est inutile du point de vue militaire – puisque le pont de Crimée n’a longtemps pas été utilisé pour le transport militaire – et brutal, puisque seuls des civils innocents ont été tués et blessés. » Il a juré des représailles rapides et sévères contre l’Ukraine.

Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé la réaction de Kiev « cynique et monstrueux » alors que certains législateurs ukrainiens et utilisateurs de médias sociaux célébraient la mort des Kuliks et la souffrance de leur fille. Selon les médias ukrainiens, l’attaque était une opération conjointe de la marine et du service de sécurité ukrainien (SBU).

Il s’agit de la deuxième attaque meurtrière de Kiev sur le pont, construit en 2018 pour relier la Crimée au continent russe. Plus tôt ce mois-ci, les autorités ukrainiennes ont admis qu’elles étaient à l’origine de l’attentat au camion piégé d’octobre 2022 qui a tué trois civils et endommagé à la fois les travées routières et ferroviaires. Moscou a répondu en lançant des frappes de missiles contre les infrastructures ukrainiennes. Le pont a été entièrement réparé le 5 mars.