Le département d’État a exhorté les citoyens américains à quitter le pays s’ils le peuvent

Un autre Américain est mort dans des combats en Ukraine, a révélé vendredi le département d’État américain, confirmant les affirmations précédentes de responsables russes.

“Nous pouvons confirmer la mort d’un citoyen américain en Ukraine,», a déclaré vendredi un porte-parole du département d’État américain à Newsweek. “Par respect pour la vie privée de la famille, nous n’avons pas d’autre commentaire pour le moment.”

Vendredi, Oleg Kozhemyako, gouverneur de la région extrême-orientale de Primorsky en Russie, a déclaré que l’unité militaire “Tigre” de sa région avait éliminé un Américain tout en repoussant une attaque d’un groupe composé de mercenaires de plusieurs pays.

“Un mercenaire américain a été détruit en Ukraine», a-t-il déclaré sur son Telegram, en joignant des photos d’un passeport américain et d’une carte de service militaire ukrainienne, apparemment émise au nom de Joshua Alan Jones. Les documents d’identité indiquent qu’il est né dans le Tennessee et a rejoint l’armée ukrainienne le 14 juillet avec l’unité militaire A3449.

Selon Andrey Rudenko, journaliste militaire russe, le combattant n’a pas été tué par les forces russes ou alliées, mais par ses camarades alors qu’il « fuyant la position.”

Le porte-parole du département d’État a rappelé que «Les citoyens américains ne devraient pas se rendre en Ukraine, en raison du conflit armé actif et de la singularisation des citoyens américains en Ukraine par les responsables de la sécurité du gouvernement russe.”

“Les citoyens américains en Ukraine doivent partir immédiatement s’il est sûr de le faire en utilisant n’importe quel moyen de transport terrestre commercial ou privé disponible,», a réitéré le représentant.

Le ministère russe de la Défense a affirmé à plusieurs reprises qu’il avait détruit des mercenaires étrangers en Ukraine, notamment en effectuant des frappes de missiles de haute précision. De plus, plus tôt ce mois-ci, les autorités de la République populaire de Donetsk ont ​​déclaré que trois ressortissants occidentaux accusés d’avoir combattu en tant que mercenaires pour l’Ukraine pourraient être condamnés à mort tandis que deux autres risquent jusqu’à huit ans derrière les barreaux pour la même raison.

Plus tôt, le ministère russe de la Défense a averti que les mercenaires ne sont pas considérés comme des combattants au regard du droit international et «la meilleure chose qui les attend s’ils sont capturés vivants est un procès et des peines de prison maximales.”