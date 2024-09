Commentaires d’Eichel, patience de Pegula, échange de Savoie, prochain capitaine et plus encore : le courrier des Sabres, partie 1

Les Sabres de Buffalo prendront la glace mercredi pour leur premier entraînement du camp des recrues, ce qui marque le début officieux de la saison de hockey dans l’ouest de l’État de New York. Le camp d’entraînement des vétérans débutera le 18 septembre, la pré-saison suivra peu de temps après, puis l’équipe s’envolera pour l’Allemagne le 24 septembre pour commencer la préparation des matchs de la Série mondiale à Prague pour débuter cette saison.

Et naturellement, les fans des Sabres se posent de nombreuses questions sur cette équipe qui tente de mettre fin à une disette record en séries éliminatoires. Nous allons diviser ce courrier en deux parties car il y avait tellement de questions intéressantes. Allons-y. (Certaines questions ont été légèrement modifiées pour des raisons de style et de clarté.)

Il y a beaucoup de frustration avec ce qui semble être un plafond salarial interne. Alors, aussi douloureux que cela puisse être, comment en sommes-nous arrivés là avec ce groupe de propriétaires ? Je me souviens que Terry Pegula disait qu’il n’y avait pas de limite à l’argent que l’organisation dépenserait pour gagner un championnat, alors que l’équipe dispose désormais de 8,5 millions de dollars d’espace salarial dans une période de « victoire immédiate ». — Sean M.

La pandémie a clairement eu un impact. C’est à ce moment-là que le message de Terry Pegula a changé et qu’il a déclaré qu’il voulait que l’équipe soit « efficace, efficiente et économique ». À ce moment-là, Pegula a embauché Kevyn Adams comme directeur général sans avoir mené de recherche. Ils n’ont pas franchi le premier obstacle pour devenir efficaces et n’ont sans doute pas été aussi efficaces non plus au cours des quatre saisons qui ont suivi. À cette époque, Tim Graham rapportait que les Sabres opéraient avec une perte de 40 à 60 millions de dollars. L’affluence est un problème depuis lors, et les Sabres ont disputé un total de trois matchs éliminatoires à domicile depuis que Pegula a acheté l’équipe. C’est beaucoup d’occasions manquées en termes de revenus.

Au cours des quatre dernières saisons, les Sabres n’ont pas dépensé autant que le plafond salarial. Dans une ligue où le plafond salarial a été gelé et où les directeurs généraux ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour tirer le maximum de chaque dollar qui leur était accordé, les Sabres ont profité du plafond salarial, l’atout le plus crucial de la ligue. Ils n’ont pas beaucoup utilisé cet espace pour accepter de mauvais contrats d’autres équipes et collecter des actifs. Ils n’ont pas utilisé cet espace pour protéger leur jeune noyau avec des contrats à court terme. Même cette intersaison, alors que le message était que les Sabres étaient en mode « gagner maintenant », l’équipe dispose toujours de 8,5 millions de dollars d’espace après avoir racheté le contrat de Jeff Skinner. Lorsqu’on l’interroge sur ses dépenses passées, Adams répond systématiquement que Pegula leur fournit toutes les ressources nécessaires pour bâtir une équipe compétitive. Mais si c’est le cas, pourquoi tant d’espace salarial n’a-t-il pas été dépensé ?

Au mieux de vos capacités et compte tenu de la connaissance que vous pouvez avoir de l’état d’esprit de Pegula, quel est selon vous le niveau de patience/tolérance des propriétaires en ce moment ? Plus précisément, si les Sabres trébuchent dès le départ et se contentent d’une moyenne de .500 d’ici la fin octobre ou novembre, verrons-nous Adams se faire virer ou au moins être poussé à faire des changements pour redresser la barre plutôt que de prêcher la patience ? — Torsten S.

Alors qu’Adams entame sa cinquième saison en tant que directeur général sans avoir participé aux séries éliminatoires, la logique voudrait qu’il soit sous pression pour obtenir des résultats cette saison. Mais il est difficile de se faire une idée de Pegula étant donné qu’il n’a pas parlé publiquement de l’équipe de hockey depuis 2020. Je ne suis pas convaincu que le poste d’Adams soit en jeu à moins que les choses ne tournent vraiment mal. Pegula a embauché Adams sans chercher de remplaçant en 2020, a prolongé son contrat après deux années sans séries éliminatoires et l’a laissé embaucher un autre entraîneur. Pegula a fait preuve de beaucoup de patience envers Adams et pourrait être disposé à donner deux années supplémentaires à cette reconstruction à long terme.

L’embauche de Lindy Ruff est également un élément intéressant. Pegula voudra mener à bien cette situation. Le licenciement de Ruff la première fois n’a pas été une décision facile pour Pegula. Il va donner toutes les chances à cette décision de fonctionner, et Ruff semble déjà avoir beaucoup d’influence sur la glace et dans les décisions relatives à l’alignement. Mais il faut penser que Pegula perdra patience à un moment donné si les résultats ne sont pas là.

Il a beaucoup de choses à faire, cependant. La situation médicale de Kim Pegula a ajouté beaucoup de stress à la vie de Terry. En plus du stress et du chagrin supplémentaires que cela a sans aucun doute causé à la maison, Pegula est également celui qui dirige les deux équipes sans l’aide de Kim. C’est à un moment où les Bills construisent un nouveau stade et les Sabres rénovent leur aréna. Tout cela pour dire qu’il est difficile de se mettre dans sa tête, surtout quand il s’agit de l’équipe de hockey, car il n’est pas aussi souvent sur la patinoire que sur le terrain de football. Sa patience envers Adams pourrait s’épuiser à tout moment, mais je ne pense pas que ce soit imminent.

Les Sabres regretteront-ils d’avoir échangé Matt Savoie ? Je crois que oui. — Evan J.

Les amateurs de sport de Buffalo sont habitués à craindre de regretter un échange. Les fans des Sabres ont dû regarder Ryan O’Reilly, Jack Eichel et Sam Reinhart remporter la Coupe Stanley chacun de leur côté après avoir fait partie d’échanges à succès. Les Bills ont échangé le choix qui est devenu Patrick Mahomes et plus récemment le choix qui est devenu la nouvelle cible rapide de Mahomes, Xavier Worthy, qui a marqué deux touchés lors du match d’ouverture de la saison de Kansas City. L’instinct de se demander si l’on peut regretter un échange est donc ancré dans ces expériences.

Les Sabres pourraient bien regretter l’échange de Matt Savoie. Il était une machine à marquer des points dans la WHL et il s’en va vers une organisation comme Edmonton qui compte une tonne de talent offensif dans son alignement. C’est une excellente occasion pour Savoie, qui semble à son meilleur lorsqu’il est entouré de joueurs de haut niveau.

Mais j’ai aimé l’échange pour plusieurs raisons. L’une d’entre elles est que Ryan McLeod était un ajout nécessaire à ce groupe d’attaquants. Sa vitesse et son expérience défensive éprouvée sont des éléments dont les Sabres avaient besoin dans le milieu de leur alignement. Il est encore jeune aussi. Buffalo avait besoin de se séparer d’un ou deux espoirs à un moment donné. Plus Savoie restait sans jouer dans la LNH, plus les Sabres risquaient de voir sa valeur se détériorer sur le marché des échanges. Il était un choix parmi les 10 premiers, il y a donc toujours une chance qu’il devienne une vedette. Mais je ne voyais pas de rôle évident pour lui dans cette équipe en 2023-24. Buffalo a également d’autres espoirs qui l’avaient dépassé sur le tableau de profondeur organisationnel.

Pensez-vous qu’il est encore possible que les Sabres puissent faire un « gros échange » pour un attaquant du top six pour combler le poste de Skinner ? Ils ont encore de la marge de manœuvre et il y a beaucoup de pièces en termes de prospects. Selon vous, qui serait le joueur idéal à cibler ? — Jeff G.

Il est toujours possible pour les Sabres de faire un échange pour un attaquant du top six, que ce soit maintenant ou pendant la saison. La meilleure fenêtre pour faire ce type de transfert est pendant les mois d’été, mais cela ne signifie pas que les Sabres ne peuvent pas faire un ajout significatif à leur effectif. La saison dernière, il n’y avait que un échange dans la LNH en septembre et deux échanges en octobreLe premier échange important de la saison a eu lieu lorsque les Canucks ont acquis Nikita Zadorov à la fin de novembre.

En ce qui concerne les cibles, je reviens toujours à l’ailier des Jets Nikolajj Ehlers. Il en est à la dernière saison de son contrat et Winnipeg doit décider s’il doit le prolonger ou le transférer pour récupérer de la valeur. Il a la vitesse et le jeu de transition pour correspondre à ce que recherchent les Sabres. Il a également un potentiel de premier plan et pourrait pousser des joueurs comme JJ Peterka, Jason Zucker et Zach Benson vers des rôles plus confortables dans l’alignement. Ehlers a également 28 ans, il a donc encore beaucoup de jeu en lui. Les Sabres ont les atouts et l’espace sous le plafond salarial pour acquérir un joueur comme Ehlers. Son prochain contrat pourrait faire grimper son plafond salarial au-delà de 6 millions de dollars, mais ce n’est pas non plus un problème majeur. Sa liste de 10 équipes non échangées pourrait cependant être un obstacle. Winnipeg est une équipe à surveiller quoi qu’il en soit, car les Jets ont d’autres contrats qui expirent et pourraient chercher des actifs plus jeunes, selon la façon dont se déroule la première moitié de la saison pour eux.

La nomination de Rasmus Dahlin au poste de capitaine est-elle une certitude ? — Matthew N.

C’est ce que je ressens. Je sais que certains parmi les fans pensent qu’Alex Tuch devrait être le capitaine, et il serait un bon choix. Mais Rasmus Dahlin est le joueur qui donne le ton aux Sabres à l’entraînement et aux matchs grâce à son esprit de compétition. Lorsque votre meilleur joueur est aussi votre joueur le plus compétitif, c’est généralement un bon signe que vous avez votre capitaine.

Au cours des dernières saisons, Dahlin a souvent été le premier à défendre ses intérêts et ceux de ses coéquipiers sur la glace. Il a également souvent organisé des fêtes d’équipe la saison dernière, a laissé Zach Benson loger chez lui et a organisé un entraînement de groupe en Europe cet été. Adams l’entraîne dans des conversations sur l’équipe. Je serais étonné s’il n’était pas le choix pour le titre de capitaine. Vers la fin de la saison dernière, Tuch et moi parlions après un match et il a fait une allusion désinvolte à Dahlin et l’a présenté comme le prochain capitaine probable de l’équipe. Je ne pense pas que Tuch serait d’une quelconque façon découragé par le fait que Dahlin obtienne ce titre. Mais je pense que Tuch est le choix logique pour avoir un « A » sur son maillot. La conversation la plus intéressante pourrait être de savoir qui aura l’autre « A ». Tage Thompson a beaucoup de sens, mais je pourrais aussi voir Dylan Cozens devenir un leader cette saison.

Il serait bien que le discours sur la « victoire immédiate » corresponde à la marche à suivre pour « gagner immédiatement », car Adams continue de suivre « efficace, efficient, économique ». — Joe. L

Jack Eichel s’est exprimé lors des journées des médias de la LNH cette semaine et un journaliste lui a demandé ce que c’était que de jouer pour une équipe comme les Golden Knights, qui ont un groupe de propriétaires et de gestion qui a montré sa volonté de faire des gestes audacieux pour maximiser les chances de remporter un championnat chaque saison.

« Je pense que c’est là où on veut être », a déclaré Eichel. « Je suis passé d’un pôle opposé à l’autre. C’était presque comme à Buffalo pendant quelques années, on travaillait toujours vers l’avenir, n’est-ce pas ? On n’a jamais pensé au moment présent. Je comprends cette situation. Il s’agissait d’obtenir des choix au repêchage, de les développer et de travailler pour ce que nous pourrions être dans un an, deux ans, peu importe ce que cela pourrait être à partir de maintenant. Mais en même temps, quand vous êtes dans cette situation et que vous êtes le joueur qui représente l’équipe à chaque fois sur la glace, c’est comme si vous disiez : « Je veux gagner. Je veux être compétitif maintenant. » Pouvoir jouer dans un endroit où l’objectif et la norme chaque saison est d’être la dernière équipe, c’est le meilleur. C’est ce que vous voulez en tant que joueur. »

Adams dit que les Sabres sont en mode « gagner maintenant », mais comparez les actions de l’équipe à l’autre extrême des Golden Knights et aux mouvements agressifs qu’ils ont effectués avant la date limite des échanges. Certes, Vegas a payé le prix de la hausse du plafond salarial en perdant plus d’agents libres qu’il n’en a ajoutés cet été. Mais le fait est que les Golden Knights sont l’une des franchises les plus agressives de la ligue depuis leur entrée dans la ligue. Pensez ce que vous voulez d’Eichel, mais son commentaire reflète la façon dont beaucoup des meilleurs joueurs de la ligue se sentent. Les joueurs veulent gagner. Vegas a des avantages fiscaux et de style de vie que d’autres marchés n’ont pas, mais en fin de compte, cette réputation d’équipe qui fait tout pour gagner en ce moment est un atout majeur pour sa capacité à attirer et à retenir les talents. Quand est-ce que Buffalo a pu se dire pour la dernière fois qu’il s’agissait d’un endroit où l’objectif et la norme chaque saison étaient d’être la dernière équipe en lice ?

(Photo de Rasmus Dahlin : Bruce Bennett / Getty Images)