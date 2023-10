En 1947, lorsque l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution recommandant la création de l’État d’Israël aux côtés d’un État palestinien, l’Inde nouvellement indépendante a voté contre. Premier ministre de l’époque Jawaharlal Nehru , Mahatma Gandhi et d’autres nationalistes indiens sympathisaient avec la cause juive, mais ils opposé la partition de ce qui était le mandat britannique pour la Palestine et a plaidé pour un arrangement fédéral avec des garanties pour les droits religieux minoritaires des Juifs. Selon eux, la création d’un État juif priverait les habitants arabes de la région de leurs droits.

En 1947, lorsque l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution recommandant la création de l’État d’Israël aux côtés d’un État palestinien, l’Inde nouvellement indépendante a voté contre. Premier ministre de l’époque Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhiet d’autres nationalistes indiens sympathisaient avec la cause juive, mais ils opposé la partition de ce qui était le mandat britannique pour la Palestine et a plaidé pour un arrangement fédéral avec des garanties pour les droits religieux minoritaires des Juifs. Selon eux, la création d’un État juif priverait les habitants arabes de la région de leurs droits.

Des considérations pragmatiques également en forme de Position des responsables indiens. Avec une importante population musulmane sur ses propres frontières, l’Inde ne pouvait se permettre d’ignorer leurs sentiments. Une ouverture vers Israël pourrait avoir des effets négatifs sur la légitimité fragile du nouvel État, en attisant particulièrement l’agitation parmi les musulmans indiens, qui venaient de subir le traumatisme de la partition de l’Inde. A l’époque, l’Inde voulait aussi se présenter comme un porte-drapeau contre le colonialisme et démontrer sa solidarité avec les États arabes nouvellement décolonisés, qui étaient également en train d’être courtisé par le Pakistan.

L’Inde officiellement reconnu l’État d’Israël en 1950, et il a permis au pays d’ouvrir un consulat à Mumbai en 1953. Pendant une grande partie de la guerre froide, les contacts indo-israéliens ont été limités ; New Delhi voulait toujours éviter de s’aliéner le monde arabe et cherchait à apaiser la population musulmane de son pays. Ce n’est qu’en 1992 que l’Inde a accordé pleine reconnaissance diplomatique en Israël, y compris l’ouverture de l’ambassade d’Israël à New Delhi. Avec la fin de la guerre froide et les accords d’Oslo imminents – qui visaient un rapprochement entre Israël et les Palestiniens – l’Inde a choisi de mettre fin à sa politique consistant à maintenir Israël à distance de sécurité.

Dans le même temps, l’Inde a maintenu un ferme soutien à la Palestine. En 1974, l’Inde fut le premier pays non arabe à reconnaître l’OLP comme « le seul et légitime représentant du peuple palestinien », et l’année suivante, un Bureau de l’OLP a été créée à New Delhi. L’Inde était encore une fois le premier pays non arabe reconnaître l’État de Palestine lorsqu’il a été proclamé en 1988. Lors des votes multilatéraux après la normalisation des relations entre l’Inde et Israël, l’Inde s’est toujours rangée du côté de la position palestinienne, y compris soutien pour la demande d’adhésion de la Palestine à l’ONU.

Après que le Hamas a lancé une attaque sur plusieurs fronts contre Israël depuis Gaza au cours du week-end, le Premier ministre indien Narendra Modi a, à juste titre, vivement critiqué les actions horribles du Hamas. Cependant, il n’a jusqu’à présent exprimé aucune inquiétude quant au sort désastreux des Palestiniens coincés à Gaza. “Nous sommes solidaires avec Israël en cette heure difficile”, a-t-il déclaré. posté. “Nos pensées et nos prières vont aux victimes innocentes et à leurs familles.” Après s’être entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Modi ajoutée“L’Inde condamne fermement et sans équivoque le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations.” Aucune des deux déclarations n’a fait de signe de tête aux habitants de Gaza.

Cinq jours après les attaques du Hamas, le ministère indien des Affaires étrangères a publié sa première déclaration officielle sur la guerre. Il existe une « obligation universelle d’observer le droit international humanitaire » et il existe également une responsabilité mondiale de lutter contre le terrorisme, a déclaré le porte-parole Arindam Bagchi en réponse aux questions posées lors d’un point de presse hebdomadaire. Il a également réitéré la position de l’Inde sur le conflit israélo-palestinien plus large, appelant à des « négociations directes » vers un « État de Palestine souverain, indépendant et viable vivant à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, côte à côte, en paix avec Israël ».

La réaction initiale de Modi fait suite à une série d’ouvertures publiques indiennes envers Israël depuis que lui et le parti Bharatiya Janata (BJP) sont arrivés au pouvoir en 2014, notamment celui de Modi. visite inédite à Tel Aviv en juillet 2017. Rupture Conformément au protocole établi lors de la plupart des précédentes visites ministérielles des dirigeants du monde en Israël, Modi ne s’est pas arrêté à Ramallah, la capitale de facto de l’Autorité palestinienne en Cisjordanie. Netanyahou réciproque la visite en janvier 2018. Le renforcement très public des liens sous Modi contrastait avec l’approche plus discrète que les gouvernements du parti du Congrès national indien ont adoptée à l’égard d’Israël. Même les précédents gouvernements du BJP n’avaient pas adopté Israël avec autant d’audace lorsqu’ils étaient au pouvoir entre 1998 et 2004.

Il ne fait aucun doute que le gouvernement de Modi a été plus public dans son engagement envers Israël que n’importe quel gouvernement précédent à New Delhi. Cependant, pendant des années, elle a aussi régulièrement affirmé son soutien à l’Autorité palestinienne. Avant la visite historique de Modi en Israël en 2017, le dirigeant indien avait invité le président palestinien Mahmoud Abbas à New Delhi, probablement dans le but d’écarter les critiques intérieures. Lors de cette visite, l’Inde réitéré sa position traditionnelle, soutenant une solution à deux États et appelant à « une Palestine souveraine, indépendante, unie et viable, coexistant pacifiquement avec Israël ».

L’Inde n’a pas non plus abandonné son soutien à la cause palestinienne aux Nations Unies. En décembre 2017, juste avant la visite de Netanyahu à New Delhi, en Inde prise en charge une Assemblée générale des Nations Unies vote contre l’action unilatérale du président américain de l’époque, Donald Trump. déclaration de Jérusalem comme capitale d’Israël. Un an plus tard, l’Inde a soutenu un accord non contraignant des Nations Unies résolution que l’Irlande avait introduit, appelant à une « paix globale, juste et durable au Moyen-Orient » et condamnant l’occupation des territoires palestiniens par Israël. Sous Modi, l’Inde aussi augmenté ses contributions à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.

En mai 2021, après des semaines de manifestations et de tensions accrues entre les manifestants, les colons israéliens et la police israélienne,violence a éclaté dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Hamas et autres militants palestiniens des groupes ont lancé des centaines de roquettes sur le territoire israélien, et Israël a répondu par Frappes aériennes à Gaza, tuant au moins 260 Palestiniens. L’Inde réaction La réponse à la crise était nuancée : elle condamnait à la fois le Hamas et Israël pour l’escalade de la violence. Cette réponse reflète les efforts continus de l’Inde pour approfondir ses liens avec Israël sans abandonner la cause palestinienne – une stratégie diplomatique adroite que New Delhi a su poursuivre jusqu’à l’actuelle guerre entre Israël et le Hamas.

Alors, qu’est-ce qui explique ce changement apparemment dramatique dans la position de l’Inde à l’égard du conflit israélo-palestinien ? Quelques facteurs semblent avoir influencé ses calculs. Premièrement, l’Inde fera face à des élections nationales l’année prochaine. À toutes fins pratiques, le BJP a écarté le vote musulman, lui laissant les mains libres pour adopter une position sans équivoque sur la question qui ne répond pas aux préoccupations de la population musulmane de l’Inde. En outre, bien que certains musulmans indiens aient exprimé Malgré leur sympathie pour la cause palestinienne au lendemain de la guerre entre Israël et le Hamas, ils n’ont pas d’affection particulière pour le Hamas.

Deuxièmement, l’Inde a longtemps repoussé les attaques terroristes des militants islamistes opérant depuis le sol pakistanais. Adopter une attitude inflexible face aux attaques du Hamas non seulement fait plaisir à ses propres électeurs nationaux, mais envoie également un message tacite à Islamabad : à savoir que New Delhi adoptera une approche plus dure face au terrorisme. Modi a déjà par rapport Les frappes chirurgicales de l’Inde sur des bases militantes au Cachemire sous administration pakistanaise, ainsi que les opérations secrètes d’Israël contre les militants en territoire étranger, suggèrent que les prouesses militaires d’Israël méritent d’être imitées.

Il est également possible que l’Inde ait pris note qu’un certain nombre de États arabes clés, de l’Égypte à l’Arabie Saoudite, n’ont pas apporté leur soutien total au Hamas. Au mieux, ils ont appelé à éviter une nouvelle escalade des hostilités tout en dénonçant légèrement les actions israéliennes. Contrairement aux crises précédentes, divers États arabes avaient normalisé ou étaient en train de normaliser leur situation. normaliser ses liens avec Israël lorsque le Hamas a attaqué. Cette réaction prudente de certains pays arabes donne à New Delhi une certaine marge de manœuvre diplomatique, notamment lorsqu’il s’agit de sa croissance. commerce et les relations stratégiques avec les États du Conseil de coopération du Golfe.

Enfin, la décision claire de l’Inde condamnation du Hamas pourrait être un signal pour les États-Unis quant à leur volonté de soutenir un allié crucial des États-Unis. Cette position publique pourrait apaiser les appréhensions de l’administration Biden quant à la situation de l’Inde. position bancale sur la guerre russe en Ukraine. Sans critiquer sévèrement New Delhi, l’administration Biden a néanmoins exprimé sa déception face à l’échec de l’Inde à condamner l’invasion de Moscou.

L’inclinaison de Modi en faveur d’Israël dans cette crise est un autre indicateur de l’affirmation croissante de la politique étrangère de l’Inde, surtout maintenant que New Delhi perçoit un paysage politique et économique changeant au Moyen-Orient. Cela soulève des questions pour l’avenir. Après avoir condamné le Hamas cette semaine, comment l’Inde va-t-elle négocier ses relations diplomatiques avec le monde arabe ? Si les combats s’intensifient, comme cela semble probable, New Delhi va-t-elle revenir sur sa position ? L’Inde s’inspirera probablement des principaux États arabes, conformément au reste de sa politique étrangère au cours du deuxième mandat de Modi. Le seul principe directeur de New Delhi semble désormais être un pragmatisme impitoyable, comme le montre son approche envers la Russie à la suite de son invasion…