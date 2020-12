La pression monte sur Mikel Arteta à Arsenal – et certains se tournent déjà vers d’éventuels remplaçants.

Quand on regarde le marché managérial, le nom de Mauricio Pochettino se démarque.

L’Argentin n’est pas revenu à l’abri depuis sa sortie de Tottenham il y a un peu plus d’un an avec Manchester United et le Real Madrid tous deux liés à un déménagement.

Avec Ole Gunnar Solskjaer et Zinedine Zidane s’accrochant à leur travail, certains fans ont exprimé le désir des Gunners de voler une marche et de tenter de débarquer Pochettino.

Mais le joueur de 48 ans a déjà clairement indiqué sa position – en désignant Arsenal comme l’une des trois équipes qu’il ne dirigera jamais.

Ses liens avec son rival local Tottenham, qu’il a guidé jusqu’à la finale de la Ligue des champions en 2019, signifient qu’il a exclu de reprendre le poste.

S’exprimant en 2018, après cinq ans chez les Spurs, Pochettino a déclaré aux journalistes: « Je ne serai jamais manager de Barcelone ou d’Arsenal parce que je suis tellement identifié à Tottenham et à l’Espanyol », a déclaré Pochettino aux journalistes.

«J’ai grandi dans les Old Boys de Newell et je ne dirigerai jamais Rosario Central.