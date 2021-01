Mauricio Pochettino est enfin de retour à la direction après avoir été confirmé samedi à la tête du Paris Saint-Germain.

Le joueur de 48 ans, exclu du jeu depuis son limogeage par Tottenham en 2019, a mis le stylo sur papier sur un contrat d’un an et demi avec les géants français, qu’il représentait en tant que joueur.

Pochettino appréciera sans aucun doute l’opportunité de prendre en charge l’un des clubs d’élite européens.

Et il pourrait bien être bientôt au téléphone avec son compatriote Lionel Messi pour tenter de le convaincre de le rejoindre à Paris.

Messi est désormais libre de parler à des clubs hors d’Espagne d’un déménagement estival, son contrat à Barcelone expirant à la fin de la saison.

Il a été lié à un déménagement aux États-Unis ces dernières semaines, mais rejoindre Pochettino et tenter de remporter à nouveau la Ligue des champions est un défi qui le séduirait plutôt.

Et Pochettino n’a pas caché dans le passé son désir de travailler un jour avec le six fois vainqueur du Ballon d’Or – même si son plan était de le faire au club argentin des Newell’s Old Boys.

Parler à Radio de Plata L’année dernière, Pochettino a déclaré: «Je veux revenir à Newell avec Messi.