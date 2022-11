Commentaires de flirt Instagram de Vinny Guadagnino et Gabby Windey – Hollywood Life

Voir la galerie







Gaby Windey 31,, et Vinny Guadagnino semblent prendre une tournure séduisante depuis sa récente séparation de Érich Schwer29 ans. Gabby, 31 ans, et Vinny, 35 ans, participent tous deux à la 31e saison de Danser avec les étoiles – mais ont apparemment pris leur chimie sur Instagram (ce que les fans ont rapidement remarqué) – surtout quand Vinny l’a appelée sa “maman bébé” tout en disant “bon travail”. Sa réponse en retour ? Appelant le Jersey Shore star son “homme principal”. Les deux ont également commenté plusieurs photos de l’autre.

essayer de faire attention à #BachelorInParadise mais Gabby et Vinny écrivent des commentaires et des légendes séduisants l’un sur l’autre pic.twitter.com/zC6YmFtfts — ♡ (@tvgoldtweets) 16 novembre 2022

Écrivant à côté d’une photo récente sur Instagram, Vinny a offert des conseils romantiques à ses abonnés. “Arrête de chercher celui-là… sois celui-là, et laisse-les tous venir à toi”, suggéra-t-il, suscitant une réponse de Gabby. “Omw”, a-t-elle répondu, qui est un acronyme pour “on way way” – bien que nous ne sachions pas s’ils se sont réellement rencontrés, il est probable qu’ils se soient bien entendus en travaillant sur l’émission qui enregistre sur le lot CBS.

Ce n’était pas leur seule interaction. Juste un jour avant, Vinny a appelé Gabby – qui est infirmière autorisée aux soins intensifs – «aussi basique qu’un Starbucks sur Sunset Boulevard». Elle a ensuite répondu: “Si c’est faux, je ne veux pas avoir raison.” Ça a l’air coquin si vous nous demandez !

Les fans ont rapidement pris note de leur ambiance potentiellement romantique, spéculant si le couple était plus que des amis. “Gabby & Vinny n’étaient pas le futur couple potentiel que nous avons vu sortir de DWTS», a écrit un fan dans les commentaires sur une photo sur laquelle ils se sont engagés.

L’interaction vient de la séparation de Gabby de l’ex-fiancé Erich, qu’ils ont annoncé via Fox News. “Nous allons juste en quelque sorte, vous savez, aller de l’avant avec chacun de nos intérêts individuels et nous soutenir mutuellement de loin”, a-t-elle déclaré, sans bague, le 15 novembre. Elle a ensuite doublé les nouvelles de la rupture sur DWTS. “Nous n’étions pas complètement en phase et en phase les uns avec les autres dans nos objectifs communs ou simplement dans la façon dont nous abordons la vie”, a-t-elle déclaré.

Erich a personnellement abordé la nouvelle sur Instagram. « C’est difficile quand il n’y a rien sur quoi mettre le doigt… Nous nous sommes rencontrés dans une situation très particulière et d’une manière tout à fait unique et je suis reconnaissant de l’avoir fait. Je ne le reprendrais jamais », a-t-il déclaré via l’histoire d’IG le 15 novembre.« Gabby est une personne incroyable et elle fait des choses incroyables. Je soutiendrai toujours pour elle », a-t-il ajouté.

Vinny était en compétition sur DWTS avec Val Chmerkovskiy avant l’élimination tandis que Gabby est jumelé avec Koko Iwasaki.