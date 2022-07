Le président Joe Biden n’a fait aucune mention du nom du Premier ministre britannique dans une déclaration faisant l’éloge de l’alliance américano-britannique

La Maison Blanche a publié jeudi une déclaration sur l’importance de l’alliance américano-britannique pour soutenir l’Ukraine, en réponse aux nouvelles de Londres selon lesquelles le Premier ministre Boris Johnson avait démissionné en tant que chef du parti conservateur et quitterait le 10 Downing Street une fois son remplaçant nommé. Le président Joe Biden n’a même pas mentionné Johnson par son nom.

“Le Royaume-Uni et les États-Unis sont les amis et les alliés les plus proches, et la relation spéciale entre nos peuples reste forte et durable”, dit le communiqué, publié pour la première fois par Nouvelles de la SCB.

“Je me réjouis de poursuivre notre étroite coopération avec le gouvernement du Royaume-Uni, ainsi qu’avec nos alliés et partenaires du monde entier, sur une série de priorités importantes. Cela comprend le maintien d’une approche forte et unie pour soutenir le peuple ukrainien alors qu’il se défend contre [Russian President Vladimir] la guerre brutale de Poutine contre leur démocratie et la tenue de la Russie responsable de ses actes », a déclaré la déclaration, attribuée à Biden. À 18 heures jeudi, il n’avait pas été publié sur le site Web de la Maison Blanche.

Biden lui-même a déclaré à CNN qu’il n’avait aucun autre commentaire sur la démission de Johnson, interrogé à ce sujet après la cérémonie de remise de la médaille présidentielle de la liberté jeudi après-midi.

« Non, cela fait partie du processus », a déclaré le dirigeant américain.















Le New York Post a qualifié la déclaration de Biden de “snober” de Johnson, soulignant que les anciens présidents américains commentaient traditionnellement les démissions des premiers ministres britanniques avec un mot gentil pour eux personnellement.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en revanche, a déclaré que tous ses compatriotes étaient « attristé » par la nouvelle de “Ami Boris Johnson” démissionner en tant que chef du parti, tout en remerciant le Royaume-Uni pour son aide et son soutien.

Johnson a mené les conservateurs à une victoire électorale historique en 2019 et a réussi à sortir le Royaume-Uni de l’UE. Au milieu de la hausse du coût de la vie et de l’inflation historique, le parti s’est retourné contre lui le mois dernier, apparemment à cause du scandale du Partygate impliquant des violations des blocages de Covid-19.

Alors que Johnson a facilement survécu au vote de censure du 6 juin, il a cédé jeudi après que plus de 50 responsables gouvernementaux, dont des ministres, aient démissionné. Il restera le Premier ministre intérimaire jusqu’à ce que les conservateurs puissent nommer un remplaçant.