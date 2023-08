Commentaire Wolves vs Brighton LIVE: O’Neil prend en charge le premier match à domicile contre les Seagulls – heure du coup d’envoi, nouvelles de l’équipe et comment suivre

Gary O’Neil prendra en charge son premier match à domicile en tant que manager des Wolves en direct sur talkSPORT alors que Brighton se rendra à Molineux ce week-end.

Le nouveau patron des Wanderers est resté furieux après que son équipe ait été battue 1-0 par Manchester United lors de leur match d’ouverture de la saison.

4 O’Neil ne pouvait pas croire ce qu’il voyait et a été réservé pour ses protestations Crédit : Getty

L’équipe des West Midlands s’est vu refuser de manière controversée une pénalité dans le temps d’arrêt d’une défaite dans laquelle ils étaient en grande partie la meilleure équipe.

O’Neil espère que ses joueurs pourront se remettre de la dure défaite et s’appuyer sur leur impressionnante performance de lundi.

Et les Seagulls de Roberto De Zerbi seront conscients de la menace de leur adversaire, mais ils se soutiendront pour gagner après une victoire 4-1 contre les nouveaux venus de Luton le week-end dernier.

Wolves vs Brighton: couverture de talkSPORT

Ce choc de Premier League se jouera le samedi 19 août.

Le coup d’envoi à Molineux est prévu à 15h.

talkSPORT aura une couverture en direct EXCLUSIVE du jeu présenté par Adrian Durham.

Les commentaires viendront d’Ian Danter et de l’ancien ailier d’Arsenal Perry Groves.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez sur ICI pour la diffusion en direct.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

4 De Zerbi a mené Brighton à une victoire convaincante lors de la première journée Crédit : Getty

Wolves vs Brighton: nouvelles de l’équipe

Matheus Cunha a joué pour les Wolves lundi et devrait recommencer devant.

Il sera probablement flanqué de Matheus Nunes et Pedro Neto qui ont également tous deux impressionné à Old Trafford lors de leur défaite.

Les Wanderers n’ont plus de soucis de blessure après avoir vu l’absent de longue date Sasa Kalajdzic revenir à l’action depuis le banc.

Quant à Brighton, Joao Pedro a marqué lors de ses débuts en Premier League contre Luton et devrait débuter derrière l’attaquant ce week-end.

Cet attaquant sera soit Danny Welbeck, soit Evan Ferguson qui a marqué après avoir été remplaçant la dernière fois.

Le jeune ailier Simon Adingra a également marqué lors de sa première apparition dans l’élite, mais aura du mal à reprendre Solly March et Kaoru Mitoma.

Les Seagulls n’ont également aucun nouveau problème de blessure à affronter.

4 Ferguson en a peut-être fait assez pour commencer ce week-end Crédit : Getty

Wolves vs Brighton : Qu’est-ce qui a été dit ?

Le défenseur des Wolves Craig Dawson a évalué le défi d’affronter Brighton ce week-end.

Il a déclaré: « C’est une équipe brillante avec beaucoup de qualité sur tout le terrain et un top manager également, donc ça va être un match très difficile pour nous.

« Ils jouent un style différent de beaucoup d’équipes et nous avons subi une lourde défaite contre eux la saison dernière, nous devons donc être meilleurs que nous ne l’étions la saison dernière, et nous le serons, c’est sûr.

« Il s’agit d’avoir un plan clair en équipe. Si vous y allez en tant qu’individus essayant de les chasser, vous serez choisi.

« Je suis donc sûr que le patron aura un bon plan pour se préparer, car ce sera un match difficile contre une équipe de haut niveau qui fera bien cette année. »

4 Dawson s’attend à un match difficile ce week-end Crédit : AFP

Wolves vs Brighton: faits du match

João Pedro et Simon Adingra ont tous deux marqué lors de leurs débuts en Premier League pour Brighton lors de leur victoire 4-1 contre Luton sur MD1. Aucun joueur n’a jamais marqué lors de ses deux premiers matchs avec les Seagulls dans la compétition.

Depuis le début de la saison dernière, les Wolves ont le taux de conversion de tir le plus bas de toutes les équipes de Premier League (hors clubs promus), marquant seulement 31 buts sur 435 tentatives (7,1%). Ils ont réussi 23 tirs lors de leur défaite 1-0 à Manchester United sur MD1.

Brighton a eu le plus de tirs (27) et le xG le plus élevé (4) de toutes les équipes de Premier League sur MD1, tandis que seul Newcastle (13) a eu plus de tirs cadrés (12). En effet, ce n’est que contre Brentford en avril la saison dernière que les Seagulls ont eu un xG plus élevé (4,6) et plus de tirs cadrés (15) dans un match de Premier League.

Depuis le premier match de Roberto De Zerbi aux commandes en octobre 2022, les matchs de Brighton en Premier League ont vu plus de buts marqués que toute autre équipe (114 – F65 A49). Seuls Man City (74) et Arsenal (73) ont marqué plus de buts que les Seagulls sur cette période.

Les loups sont restés invaincus lors de leurs cinq derniers matchs à domicile en Premier League en 2022-23, en remportant quatre, en faisant match nul une fois et en concédant un seul but. Ils ont pour la dernière fois connu une série plus longue sans défaite entre janvier et août 2019 (10 matchs).

Brighton n’a réussi à marquer que lors de l’un de ses 29 derniers matchs de Premier League, trouvant le filet lors de chacun de ses 17 derniers matchs. À l’extérieur, ils ont marqué 14 fois de suite, n’ayant une course plus longue que deux fois dans leur histoire de ligue ( 16 entre août 2009 et février 2010 et 15 entre février et septembre 1956).

Brighton a remporté son premier match de championnat à l’extérieur au cours de chacune des quatre dernières saisons. Seules deux équipes l’ont déjà fait au cours de plus de 5 campagnes consécutives en Premier League – Chelsea (5) entre 2001-02 et 2005-06, et Manchester City (7) entre 2014-15 et 2020-21.

Les loups n’ont remporté leur premier match de championnat à domicile au cours d’aucune de leurs cinq saisons depuis leur retour en Premier League en 2018 (D3 L2).

Brighton a marqué 12 buts lors de ses trois derniers matchs de championnat contre les Wolves, autant que lors de leurs 13 précédents contre eux combinés. Ils ont marqué trois buts lors de chacune de leurs deux dernières visites à Molineux en Premier League.

Les loups ont perdu leurs trois derniers matchs de Premier League contre Brighton, après avoir été invaincus contre les Seagulls lors des six précédents (W2 D4).