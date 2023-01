Commentaire sur la belle poésie du football : critique de livre

Comment font-ils? Lorsque nous sommes confrontés à une situation dramatique pour notre club préféré ou à un moment stressant dans un match engageant, nous régressons généralement vers des sons inintelligibles ou une série de syllabes semi-connectées ennuyeuses. Les radiodiffuseurs, à l’inverse, doivent non seulement garder leur sang-froid et transmettre l’instant, mais aussi transmettre la gravité de ce qui se passe. Comment ils font cela sépare les grands des plus grands.

Que ce soit ou “vos garçons ont pris une sacrée raclée”, les célèbres appels de l’histoire du football deviennent aussi célèbres que le moment lui-même. Cela ne devrait pas être une surprise pourquoi. La capacité de « tout résumer » (pour emprunter une autre expression de Martin Tyler) et de capturer le moment n’est pas facile pour de nombreuses raisons que nous avons décrites. Pour de nombreux fans américains, par exemple, “go go USA!” évoque toujours des émotions de regarder Landon Donovan marquer même juste en entendant l’exclamation de Ian Darke.

Un journaliste chevronné recueille certains des appels de football les plus célèbres et les rassemble dans une anthologie serrée intitulée, The Beautiful Poetry of Football Commentary. Tout comme les diffuseurs qu’il met en avant, sa prose est brève et précise. Le livre prend un appel célèbre et il donne quelques phrases expliquant pourquoi cet appel est célèbre.

Avec environ 150 pages, vous pouvez vous procurer ce livre et le lire en une heure environ. Mais si vous avez été témoin de plusieurs de ces matchs ou si vous êtes familier avec les appels, cela peut prendre un peu plus de temps à revivre le souvenir du match dans votre tête. Avec l’appel de Martin Tyler “Aguero”, j’ai fait une pause de quelques minutes pour rejouer dans ma tête où j’étais quand le but est arrivé et comment je me sentais en tant que neutre intéressé.

De même, j’ai fait la même chose pour une autre Appel de Martin Tyler – mon préféré – du but de Tony Adams en 1998. Eccleshare explique pourquoi ce bref appel était si approprié – le libellé reflétait le passage de “Arsenal ennuyeux ennuyeux” à l’aboutissement du jeu élégant d’Arsène Wenger, utilisant deux joueurs incarnant le changement. Sa dernière ligne – qui résume tout – signifie vraiment à la fois le but, la saison et la renaissance de Wenger.

Commentaire sur la belle poésie du football : en profondeur

Le livre couvre une longue période, remontant à 1938. En tant que personne moins expérimentée dans le football que d’autres, j’ai appris certains appels que je n’avais jamais entendus ni vus. Parmi les favoris que j’ai découverts, citons l’appel de John Motson au bouleversement de Wimbledon contre Liverpool (Crazy Gang v. Culture Club), l’appel de Kenneth Wolstenholme à la victoire de l’Angleterre en Coupe du monde de 1966 (ils pensent que tout est fini… c’est maintenant) et l’appel de Barry Davies de que But de Maradona contre l’Angleterre (Il n’aura besoin d’aucun d’entre eux).

Tout comme les joueurs qu’ils décrivent, ces diffuseurs se sont tous levés pour capturer parfaitement ce qu’un fan du jeu devrait ressentir.

Comme mentionné, The Beautiful Poetry of Football Commentary est un livre court mais amusant à lire.

Je le recommande aux fans qui apprécient la couverture des matchs et qui veulent quelque chose sur leur étagère comme nettoyant amusant pour le palais des livres de football. Eccleshare a fait un excellent travail pour saisir pourquoi le diffuseur est important et comment il ajoute à ces moments célèbres. Et il l’a fait sans mots superflus – tout comme ses sujets.

Photo: Imago