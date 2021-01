Mark Consuelos, étaient rougir.

C’était juste un autre jour dans la vie de Kelly Ripa le jeudi 21 janvier, lorsqu’elle a partagé une photo de son sweat-shirt convoité sur les réseaux sociaux. L’animateur de l’émission de jour avait l’air à la fois confortable et chic dans un sweat à capuche arborant le message étincelant « More Glitter Less Twitter ».

« C’est le meilleur costume de la journée », Vivre! star a légendé le message, « parce que les paillettes ne riment pas avec Instagram #dressingroom #greygardens. »

Inutile de dire que les fans et les amis célèbres ont eu un coup de pied hors du sommet. Mariah Carey a commenté: « Je vais avoir besoin de cette chemise. » Bethenny Frankel jaillit, « OMG OUI puis-je emprunter ça? Je vais vous en faire un … J’ai une idée. »

Le mari de longue date de Ripa avait apparemment aussi une idée NSFW de ce qu’il y avait sur le sweat-shirt. «Bébé», écrit-il, «est-ce qu’un G ou un C… demande un ami.»

Avant longtemps, sa célèbre épouse a répondu avec quelques émojis qui pleuraient en riant. «Bonbons», ajouta-t-elle, «chut».