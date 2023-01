Commentaire Newcastle v Southampton LIVE: les Magpies détiennent une mince avance en demi-finale de la Coupe Carabao avec les hommes d’Eddie Howe à l’aube de l’apparition de Wembley

Newcastle est sur le point de se qualifier pour sa première finale de coupe nationale depuis 1999 en accueillant Southampton à St James ‘Park.

Les Magpies détiennent une avance de 1-0 sur les Saints en demi-finale de la Coupe Carabao grâce au but de Joelinton en seconde période la semaine dernière.

Richard Pelham / Le Soleil Le troisième but de Joelinton depuis la pause de mi-saison assure le départ de Toon en tant que favori

Les hommes d’Eddie Howe n’ont pas perdu à domicile de toute la saison, tandis que Nick Pope a gardé dix cages inviolées consécutives.

Mais les Saints de Nathan Jones ont remporté quatre de leurs six derniers dans toutes les compétitions et ont percé la défense des Magpies la semaine dernière, seulement pour que VAR exclut le but d’Adam Armstrong pour le handball.

La Premier League est sans doute plus importante pour Southampton, avec la menace de relégation qui se profile, mais la chance de se rendre à Wembley n’est pas quelque chose qui se présente très souvent.

Pendant ce temps, Newcastle n’a pas remporté de trophée majeur depuis 1969, mais s’ils peuvent vaincre les Saints, il y a une réelle possibilité que la longue sécheresse se termine en février.

Manchester United ou Nottingham Forest attendront le vainqueur de ce match nul en finale.

Newcastle v Southampton: couverture talkSPORT

Cette demi-finale retour de la Coupe Carabao aura lieu le mardi 31 janvier.

Le coup d’envoi à St James’ Park est prévu à 20h.

talkSPORT aura des commentaires en direct de Tyneside, avec Adrian Durham comme hôte tandis que Jim Proudfoot et l’ancien homme de Leeds Danny Mills fourniront des commentaires.

talkSPORT.com aura également un blog en direct sur l’action.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez ICI pour le flux en direct.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

Getty Les Saints ont réglé les choses sous Jones après un départ épouvantable

Newcastle v Southampton: nouvelles de l’équipe

Le nouvel homme de 45 millions de livres sterling de Newcastle, Anthony Gordon, ne fera pas ses débuts car il est à égalité après avoir joué pour Everton plus tôt cette saison.

Le Toon sera également sans Jonjo Shelvey alors qu’il se rapproche d’un déménagement à Nottingham Forest.

Emil Krafth et Matt Targett restent absents mais Alexander Isak et Allan Saint-Maximin poussent pour les départs après avoir impressionné depuis le banc au match aller.

Southampton accueillera Duje Caleta-Car dans l’équipe après avoir purgé son interdiction d’un match ce week-end.

Le nouvel homme James Bree est disponible pour entrer directement dans l’équipe pour ses débuts, tout comme le retour du prêté Jan Bednarek.

Mais Moussa Djenepo est incertain après avoir subi une commotion cérébrale à St Mary’s la semaine dernière, tandis que Tino Livramento, Alex McCarthy et Juan Larios restent absents.

Getty Gordon devrait être à St James’ Park mais ne fera pas ses débuts

Newcastle contre Southampton : qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron de Southampton, Jones: «Nous avons dû utiliser l’équipe parce que Newcastle a eu le week-end.

“Pouvoir [compete]: Premièrement, nous devons utiliser l’équipe et deuxièmement, nous devons être aussi athlétiques que possible.

« Dans la semaine, c’est probablement Lyanco qui a dû faire deux 90 minutes. Sékou Mara est le suivant. Nous ne sommes pas dans la position où nous devons nous occuper de personnes qui ont fait deux 90 minutes.

« Nous avons une équipe complète ; nous avons une équipe complète. Maintenant, j’ai un quota complet à choisir.

Newcastle v Southampton : faits du match

Newcastle United a remporté sept de ses neuf derniers matches contre Southampton (D1 L1), remportant les deux matchs contre eux cette saison. Ils ont battu une équipe pour la dernière fois trois fois en une saison en 2016-17 contre Preston, alors qu’en tant qu’équipe de Premier League, ils ne l’ont fait qu’une seule fois, contre Blackburn en 2011-12.

Southampton n’a remporté qu’un seul de ses 18 derniers matchs à l’extérieur contre Newcastle toutes compétitions confondues (D4 L13), une victoire 2-1 en janvier 2015 en Premier League. Ils ont encaissé dans les 18 matchs, la dernière fois qu’ils ont gardé une feuille blanche lors d’une victoire 1-0 en mars 1997.

Avec un avantage de 1-0 au match aller, Newcastle cherche à atteindre sa première finale de coupe majeure depuis 1999, lorsqu’il a perdu 2-0 contre Man Utd en FA Cup. Leur dernière apparition en finale de Coupe de la Ligue remonte à 1976 et s’ils se qualifiaient, ce serait le plus grand écart entre les apparitions finales (47 ans), battant le record de 38 ans établi par Birmingham (1963-2001), Man City (1976-2014) et Southampton (1979-2017).

Southampton cherche à devenir la troisième équipe à se qualifier pour une finale de Coupe de la Ligue après avoir perdu le match aller à domicile, avec Stoke City contre West Ham en 1971-72 et Arsenal contre Spurs en 1986-87. Stoke et Arsenal ont tous deux remporté le trophée au cours de ces années.

Newcastle United n’a concédé aucun but lors de l’un de ses huit derniers matchs à domicile toutes compétitions confondues, sa plus longue série de blanchissages à domicile consécutifs. Chelsea a été la dernière équipe de Premier League à en garder plus d’affilée à domicile entre janvier et avril 2014 (neuf).

Nathan Jones a déjà été éliminé de la Coupe de la Ligue cette saison avec Luton au premier tour avant de rejoindre Southampton. S’ils se qualifient, il ne sera que le troisième manager à être éliminé en une saison mais à atteindre ensuite une finale, avec Gordon Lee en 1976-77 (éliminé avec Newcastle, atteint la finale avec Everton) et Harry Redknapp en 2008-09 (éliminé avec Portsmouth, a atteint la finale avec les Spurs).

Le gardien de Newcastle Nick Pope a gardé quatre feuilles blanches en Coupe de la Ligue cette saison – le dernier gardien de but à en garder cinq pour un club en une seule saison était Kasey Keller en 1996-97, qui en a gardé six pour Leicester City qui a remporté la compétition cette année-là.

Joelinton a marqué lors de chacune de ses deux dernières apparitions en Coupe de la Ligue pour Newcastle – le dernier joueur des Magpies à marquer trois fois de suite était Shola Ameobi en septembre 2010.