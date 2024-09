Commentaire Marine Le Pen veut placer Michel Barnier «sous surveillance»

RÉCIT – Face à la « coexistence exigeante » entre Emmanuel Macron et Michel Barnier, Marine Le Pen et son héritier, le patron du Rassemblement national, Jordan Bardella, ont affirmé que Michel Barnier était « sous surveillance ».

Entre Marine Le Pen et la rangée de caméras et de micros tendus, il y a bien 5 à 6 mètres de distance. Ce dimanche matin, la présidente du groupe parlementaire du Rassemblement national (RN) fait sa rentrée dans son fief, à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais). Elle voulait de l’espace pour déambuler dans la braderie de la commune des Hauts-de-France, tenue par un de ses proches depuis 2014, Steeve Briois, faire quelques selfies, embrasser quelques électrices et saluer les enfants. Tout pourrait porter à croire que Marine Le Pen rentre tranquillement de vacances pour se replonger doucement dans le grand bain de l’Assemblée nationale. Rien n’est plus faux.

La véritable rentrée de Marine Le Pen a eu lieu deux semaines plus tôt, au moment où Emmanuel Macron tentait de trouver un premier ministre qui ne serait pas censuré à la minute par les oppositions à l’Assemblée nationale. La députée RN du Pas-de-Calais a joué un rôle important dans le choix final du…