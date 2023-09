Commentaire Luton 0-0 West Ham LIVE : affrontement en cours alors que le nouveau look de Kenilworth Road accueille le premier match de Premier League

Luton jouera enfin son tout premier match à domicile en Premier League ce soir en accueillant West Ham.

Kenilworth Road n’était pas à la hauteur des standards de l’élite avant la campagne et a subi des traitements majeurs au cours de l’été.

3 Kenilworth Road a un tout nouveau stand, parmi de nombreux autres changements

Et il est désormais prêt à accueillir les Hammers pour son premier match, en direct et exclusivement sur talkSPORT.

Les Hatters ont perdu leurs deux premiers matches de Premier League, 4-1 contre Brighton et 3-0 contre Chelsea, mais ils seront confiants de remporter une victoire à domicile.

Cependant, leurs adversaires volent.

Les hommes de David Moyes occupent actuellement la deuxième place et sont invaincus depuis leurs trois premiers matches, remportant des victoires contre Chelsea et Brighton.

Luton vs West Ham : date et comment suivre

Ce choc de Premier League aura lieu le vendredi 1er septembre.

Le coup d’envoi à Kenilworth Road est prévu à 20 heures.

talkSPORT aura une couverture en direct et exclusive depuis le Bedfordshire, avec Hugh Woozencroft comme hôte.

Les commentaires viendront ensuite de Nigel Adderley et de l’icône anglaise Stuart Pearce.

talkSPORT.com aura également un blog en direct pour se tenir au courant de l’action.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez sur ICI pour la diffusion en direct.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

3 West Ham s’envole après un bon départ Crédit : Getty

Luton vs West Ham : l’actualité de l’équipe

Luton XI : Kaminski, Doughty, Burke, Andersen, Bell, Giles, Nakamba, Chong, Barkley, Adebayo, Morris.

Sous-marins : Krul, Kaboré, Francis-Clarke, Johnson, Brown, Berry, Mpanzu, Ogbene, Woodrow.

West Ham XI : Areola, Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson, Alvarez, Ward-Prowse, Paqueta, Bowen, Benrahma, Antonio.

Sous-marins : Fabianski, Ogbonna, Cresswell, Fornals, Kudus, Cornet, Mubama, Ings.

3 Aguerd est de retour de suspension Crédit : Getty

Luton contre West Ham : faits du match

Il s’agit de la première rencontre dans une compétition entre Luton et West Ham depuis mars 1994, et d’une victoire 3-2 à domicile pour les Hatters lors d’une rediffusion des quarts de finale de la FA Cup.

West Ham est sans victoire lors de ses quatre dernières rencontres avec Luton toutes compétitions confondues (D2 L2). Cependant, leur dernière victoire contre eux remonte à leur dernière rencontre de haut niveau, une victoire 1-0 à l’extérieur en janvier 1992.

Après avoir perdu ses deux matches de Premier League cette saison, Luton pourrait subir des défaites lors de chacun de ses trois premiers matches de championnat pour la cinquième fois seulement de son histoire en Football League, après 1927-28, 1935-36, 1996-97 et 2002-03 (tous en troisième division).

Les deux derniers matchs de West Ham en Premier League ont été des victoires 3-1 pour les Hammers. L’équipe de David Moyes a remporté trois matches de championnat consécutifs pour la dernière fois en janvier 2022, alors que depuis août 2021, elle n’a pas marqué plus de 3 buts lors de trois matches consécutifs de haut niveau (une série de 4).

Il s’agit du premier match à domicile de Luton dans l’élite depuis avril 1992 et d’une victoire 2-0 contre Aston Villa. Les Hatters sont invaincus lors de leurs huit derniers matchs à Kenilworth Road en première division (5 victoires, 3 nuls), West Ham étant la dernière équipe à les battre (1-0 en janvier 1992).

Luton a jusqu’à présent perdu 4-1 contre Brighton et 3-0 contre Chelsea en Premier League cette saison. La seule équipe à avoir perdu ses trois premiers matches d’une saison de haut niveau par plus de 3 buts est West Bromwich Albion, qui l’a fait en 1890-91.

Une victoire de West Ham leur permettrait de terminer la journée en tête du classement de la Premier League. Ce serait la première fois qu’ils mèneraient l’élite après avoir disputé au moins quatre matchs depuis le 14 octobre 1983 (8 matchs joués).

Le patron de West Ham, David Moyes, n’a jamais perdu en sept rencontres avec Luton toutes compétitions confondues (6 victoires, 1 nul), affrontant seulement Wrexham plus souvent sans jamais perdre au cours de sa carrière d’entraîneur (9). Il s’agit de sa première rencontre avec les Hatters depuis une victoire 1-0 à Kenilworth Road lors de la Coupe de la Ligue 2006-07 avec Everton.

Jarrod Bowen a marqué lors des deux matchs à l’extérieur de West Ham en Premier League jusqu’à présent cette saison – le dernier joueur à marquer lors de chacun des trois premiers matchs à l’extérieur de l’élite des Hammers au cours d’une saison était le meilleur buteur de tous les temps du club, Vic Watson. 1930-31.

James Ward-Prowse a été impliqué dans trois buts lors de ses deux matches de Premier League avec West Ham jusqu’à présent (1 but, 2 passes décisives), alors qu’au total, il a été impliqué dans sept buts lors de ses six dernières apparitions dans la compétition (3 buts, 4 passes décisives). aide).