Commentaire Liverpool vs Wolves LIVE: Cody Gakpo pourrait faire ses débuts avec les Reds alors que les détenteurs commencent la défense du titre mais affrontent l’équipe bogey de la FA Cup

Liverpool accueille les Wolves au troisième tour de la FA Cup dans un match nul de Premier League alors que les détenteurs commencent leur défense de titre à Anfield.

L’équipe de Jurgen Klopp est sixième de la ligue et est éliminée de la Coupe Carabao, ce qui laisse la FA Cup comme leur seule chance réaliste de remporter un trophée national cette saison.

Getty Liverpool a été battu par Brentford la dernière fois

Ils se sont d’abord heurtés à leur équipe bogey de la FA Cup à Wolves, les Reds étant éliminés dans cinq de leurs sept rencontres dans la compétition.

Les Wanderers n’ont perdu qu’un match depuis la nomination de Julen Lopetegui et ils viseront à infliger une autre défaite à Liverpool.

Lors de leur dernière rencontre, les hôtes sont revenus de l’arrière pour s’imposer 3-1 grâce à des buts de Sadio Mane, Mohamed Salah et Andy Robertson.

Liverpool vs Wolves: couverture de talkSPORT

Ce match nul du troisième tour de la FA Cup aura lieu le samedi 7 février.

Le coup d’envoi à Anfield est prévu à 20 heures.

Getty Lopetegui a eu un impact positif sur les Wolves jusqu’à présent

Liverpool vs Wolves: nouvelles de l’équipe

Cody Gakpo pourrait recevoir sa première apparition sous un maillot de Liverpool samedi après avoir rejoint le club plus tôt ce mois-ci.

Les Reds seront privés de plusieurs joueurs clés avec Virgil van Dijk le dernier à rejoindre la liste des blessés la dernière fois.

Il rejoint Luis Diaz, Diogo Jota, Roberto Firmino et James Milner sur la touche.

Quant aux Wolves, Daniel Podence a été expulsé sur blessure contre Aston Villa mais il pourrait être suffisamment en forme pour jouer un rôle.

Alors que Matheus Cunha est en passe de faire ses débuts à Anfield après avoir effectué un prêt dans les West Midlands depuis l’Atletico Madrid.

Liverpool vs Wolves : Qu’est-ce qui a été dit ?

L’arrière central de Liverpool Ibrahima Konate s’attend à ce que les Reds rebondissent après la défaite contre Brentford ce week-end.

Il a déclaré: “Bien sûr, nous connaissons les Wolves, nous jouons souvent contre eux.

“Je n’ai pas joué contre eux mais j’ai vu les matchs de la saison dernière et je sais que nous jouerons contre de grands joueurs – en particulier celui avec qui j’ai joué en Allemagne, [Matheus] Cunha. Ce sera un bon match.

“Nous savons que nous avons perdu le match contre Brentford – c’était très difficile pour nous. Maintenant, je pense que c’est le bon moment pour réagir et changer de voie contre les Wolves. J’espère que nous gagnerons contre eux.

Getty Gakpo pourrait faire ses débuts avec les Reds ce week-end

Liverpool vs Wolves: faits du match

Liverpool a progressé de 10 de ses 11 derniers matches de troisième tour de la FA Cup, perdant l’autre contre les Wolves en 2018-19.

C’est la septième fois que les Wolves affrontent les détenteurs de la FA Cup – au cours de quatre de ces six saisons précédentes, soit les Wolves eux-mêmes (1949), soit leurs adversaires (Blackburn en 1891, Leeds en 1973 et Arsenal en 1999) atteindraient la finale. La seule fois où ils ont éliminé les tenants du titre, c’était lors de la demi-finale 1948-49, battant Man Utd lors d’une rediffusion, puis remportant la coupe contre Leicester en finale.

Liverpool est détenteur de la FA Cup après avoir battu Chelsea aux tirs au but lors de la finale de l’année dernière. Les Reds sont sortis au troisième tour lors de quatre de leurs sept saisons en tant que titulaires, le plus récemment en 2006-07 lorsqu’ils ont perdu 3-1 à domicile contre Arsenal.

Les Wolverhampton Wanderers ont perdu 11 de leurs 13 derniers matchs contre Liverpool toutes compétitions confondues – les deux autres matchs étaient tous deux des victoires en FA Cup (2-1 en janvier 2017, 2-1 en janvier 2019).

Liverpool a éliminé cinq de ses sept matches de FA Cup contre les Wolves, dont deux sous Jürgen Klopp (2016-17 et 2018-19). Leur dernière victoire contre eux dans la compétition remonte à février 1952.