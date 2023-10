Est-il sans précédent qu’un artiste de jazz de renommée mondiale soit chahuté – et encore moins fréquemment – ​​lors d’un concert ?

Jusqu’à la prestation de guitare solo de Pat Metheny samedi soir au Magnolia, à El Cajon, dans la banlieue de San Diego, être chahuté sur scène était quelque chose que ce lauréat de 20 Grammy Awards n’avait jamais rencontré. Et c’est compréhensible, puisque le chahut lors des concerts de jazz est aussi sans précédent que les sauts sur scène lors des représentations d’un orchestre symphonique ou les mosh-pits lors des dédicaces de livres.

C’était donc une première malheureuse – pour Metheny et son public par ailleurs attentif et reconnaissant – que son concert presque complet ici ait été gâché à plusieurs reprises par un chahuteur. Ce qui s’est passé aurait pu donner lieu à un sketch « Saturday Night Live » particulièrement biaisé (si le jazz avait jamais été réellement sur le radar de la série).

Une recherche rapide sur Google d’autres exemples d’artistes de jazz, légendaires ou non, chahutés lors de performances n’a donné aucun résultat. Au cours des décennies passées par cet écrivain à assister à des concerts, aucun exemple ne lui vient à l’esprit d’un artiste de jazz ayant enduré le genre de comportement inexcusable auquel Metheny a été soumis.

Une boutade bon enfant périodique d’un participant ? Bien sûr. Des demandes pour une chanson préférée? Bien sûr. Mais des interruptions répétées au milieu d’une chanson, apparemment pour exprimer son mécontentement à l’égard de la musique ? Jamais.

“C’est une première”, a déclaré Metheny au public. Il a ajouté que – au cours de ses 50 années de tournée – il n’avait jamais été soumis à un tel chahut et qu’il ne savait pas comment y faire face.

Ce n’est pas surprenant.

Qu’il se produise avec un groupe ou seul, la musique impeccablement conçue de Metheny incite les auditeurs à savourer l’habileté et la sophistication de son travail, son feu et sa finesse, ainsi que la profondeur et l’ampleur émotionnelles et stylistiques qu’il apporte chaque soir sur les scènes de concert.

Samedi, on ne savait pas exactement ce que le chahuteur et sa compagne, qui avaient des billets au premier rang, s’attendaient à entendre. Mais ses railleries bruyantes étaient choquantes et stupéfiantes.

Metheny – comme je l’ai écrit dans mon message Facebook du dimanche sur lequel cet article est basé – a été clairement surpris. Au début, il a fait référence au fait que la toux des membres du public était audible sur scène et a demandé aux gens d’essayer de faire coïncider leur toux avec des moments musicalement appropriés. Hélas, sa métaphore ironique a été perdue pour le chahuteur inconscient au premier rang.

Après que le chahuteur ait perturbé une version extrêmement délicate de « Message to a Friend », Metheny a interprété « Zero Tolerance for Silence », une grenade à main sonique merveilleusement abrasive, presque industrielle. Son titre plein d’ironie semblait être une riposte parfaitement chronométrée au participant indiscipliné au premier rang.

La référence ultérieure de Metheny à demander peut-être à Jerry Seinfeld comment gérer un chahuteur est également tombée dans l’oreille d’un sourd. Ce chahuteur semblait avoir un esprit unique – et cette piste n’impliquait clairement pas de prêter attention ou de démontrer ne serait-ce qu’un soupçon de considération pour l’interprète ou les autres spectateurs.

Environ une demi-heure avant la fin du concert, le guitariste était tellement frustré qu’il s’est arrêté au milieu d’une chanson. Metheny, 69 ans, a déclaré au public qu’il n’avait jamais été confronté à un comportement aussi perturbateur au cours de son demi-siècle d’artiste.

Il a également déclaré que – à chaque note qu’il jouait samedi soir au Magnolia – il se demandait et s’inquiétait de la date de la prochaine interruption. Metheny a demandé au public : « Que devons-nous faire ? Des cris de « Expulsez-le ! » rempli l’air.

Un agent de sécurité est alors apparu, environ 90 minutes trop tard, et a escorté le chahuteur et son compagnon jusqu’à la porte de sortie gauche la plus proche de la scène. Le chahuteur a poussé sa compagne si fort qu’elle a failli perdre l’équilibre.

Le fait que Metheny ait persévéré et ait quand même livré une performance souvent sublime témoigne de son talent artistique et de son professionnalisme. Que quelqu’un ayant le bon goût d’assister à l’un de ses concerts se comporte si mal – sans parler de payer beaucoup d’argent pour deux billets au premier rang pour se comporter si mal – est ahurissant.

Au moment d’écrire ces lignes, ma publication du dimanche sur Facebook a recueilli plus de 150 réponses. Certaines proviennent de personnes qui étaient présentes au spectacle Magnolia de Metheny. D’autres proviennent de personnes qui n’étaient pas présentes mais qui n’étaient pas moins consternées et indignées qu’un comportement aussi grossier ait eu lieu aux dépens d’un si grand nombre.

« Il y a toujours un idiot à un concert », marmonna l’homme assis à côté de moi en réponse au chahuteur. Dans ce cas, malheureusement, cet idiot était au premier plan et toléré bien trop longtemps.