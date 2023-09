Commentaire Ecosse vs Angleterre EN DIRECT : Trois Lions affrontent l’armée tartan lors d’un match amical du 150e anniversaire – heure du coup d’envoi, actualités de l’équipe et comment suivre

L’Angleterre et l’Écosse écriront le dernier chapitre de la plus ancienne rivalité du football mondial lors d’un match amical spécial la semaine prochaine.

Les deux nations célèbrent 150 ans de rivalité avec un match amical à Glasgow, site du premier match international reconnu de la FIFA.

À l’époque, 4 000 supporters remplissaient le West of Scotland Cricket Club à Glasgow alors que l’Angleterre jouait un match nul et vierge contre la Tartan Army en 1872.

Désormais, 114 matchs plus tard entre les deux équipes, elles se retrouveront pour un match amical, officiellement appelé Match du patrimoine du 150e anniversaire.

L’Angleterre est actuellement en tête de la rivalité globale, avec 48 victoires contre 41 pour l’Écosse, tandis qu’il y en a également eu 26 entre les deux équipes.

Cette amicale aura lieu le mardi 12 septembre.

Le coup d’envoi à Hampden Park est prévu à 19h45.

Ecosse vs Angleterre : qu’a-t-on dit ?

Le manager anglais Gareth Southgate a déclaré : « Toute rencontre avec l’Écosse est toujours spéciale.

«J’imagine cependant que cette occasion sera encore plus mémorable car elle célèbre un moment aussi marquant.

« Bien sûr, nous et l’Écosse sommes les plus anciens rivaux et les passions seront sûrement vives à Hampden, mais cette étape est bien plus grande que nos deux nations car c’est aussi l’occasion de célébrer 150 ans de football international.

« Comme nous avons eu la chance de le constater lors des deux derniers tournois majeurs et, espérons-le, encore cet hiver, le football international a un pouvoir unique de rassembler les gens et nous devrions tous nous sentir honorés d’avoir l’opportunité d’y réfléchir. »

L’entraîneur-chef de l’Écosse, Steve Clarke : « Ce match est inscrit dans l’histoire du football mondial – le tout premier match de football international – et je serai fier de diriger notre équipe à Hampden dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de notre match national.

« Ce prochain chapitre de la plus ancienne rivalité du football sera une occasion spéciale pour nos joueurs et nos supporters, surtout après la récente expérience à Wembley lors de l’UEFA EURO 2020.

« Nous avons une campagne passionnante de qualification pour l’UEFA EURO 2024 qui nous attend l’année prochaine, ainsi qu’une promotion dans le Groupe A de l’UEFA Nations League, et je suis sûr que jouer l’Angleterre à Hampden Park sera un ajout bienvenu à notre programme de rencontres. »