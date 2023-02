Commentaire du Super Bowl 57 LIVE: date, heure de début au Royaume-Uni, couverture de talkSPORT, artistes à la mi-temps et comment regarder

Le Super Bowl 57 arrive ce week-end alors que les Chiefs de Kansas City affrontent les Eagles de Philadelphie pour la gloire en Arizona.

Une autre année de la NFL a connu le drame des séries éliminatoires et maintenant la 57e édition de l’énorme événement est fixée.

GETTY Qui soulèvera le trophée Vince Lombardi cette année ?

Les Chiefs de Patrick Mahomes ont battu les Bengals de Cincinnati à la gloire du championnat AFC tandis que le match du championnat NFC a vu la tête de série Eagles battre une blessure. 49ers de San Francisco.

Le Super Bowl devrait maintenant occuper le devant de la scène ce dimanche et talkSPORT sera là pour vous apporter toute l’action.

Super Bowl 2023 : date et heure

La 57e édition du Super Bowl aura lieu le dimanche 12 février.

Il devrait démarrer à 16h30, heure locale, soit 23h30 au Royaume-Uni.

Le Super Bowl LVII se jouera à Glendale, en Arizona.

Le stade State Farm d’une capacité de 63 000 places, qui abrite les Cardinals de l’Arizona, accueillera le spectacle.

Super Bowl 2023 : comment suivre

talkSPORT aura une couverture radio en direct du match à partir de 23 heures.

Will Gavin sera votre hôte tandis que les commentaires proviendront d’Oliver Wilson et du porteur de ballon Shane Vereen, vainqueur du Super Bowl 49.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez ICI pour le flux en direct.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

Le Super Bowl LVII sera également télévisé gratuitement au Royaume-Uni et sera diffusé en direct sur ITV 1 à partir de 22h45.

GETTY Sean McVay a mené les Rams de Los Angeles à la gloire la saison dernière

Super Bowl 2023 : ordre de jeu

Le Super Bowl durera 60 minutes avec quatre quarts-temps de 15 minutes chacun.

À condition que le match n’entre pas en prolongation, le concours devrait se terminer vers 3 heures du matin, heure du Royaume-Uni.

Le célèbre spectacle de la mi-temps sera interprété par la superstar de la pop Rihanna tandis que le chanteur country Chris Stapleton interprétera l’hymne national.

Super Bowl 2023 : dates et résultats des éliminatoires

Week-end Wild Card

samedi 14 janvier

Los Angeles Chargers 30-31 Jacksonville Jaguars

Seahawks de Seattle 23-41 49ers de San Francisco

dimanche 15 janvier

Dolphins de Miami 31-34 Buffalo Bills

Ravens de Baltimore 17-24 Bengals de Cincinnati

Giants de New York 31-24 Vikings du Minnesota

lundi 16 janvier

Cowboys de Dallas 31-14 Buccaneers de Tampa Bay

Playoffs divisionnaires

samedi 21 janvier

Chiefs de Kansas City 27-20 Jaguars de Jacksonville

Eagles de Philadelphie 38-7 Giants de New York

dimanche 22 janvier

49ers de San Francisco 19-12 Cowboys de Dallas

Bengals de Cincinnati 27-10 Buffalo Bills

Championnats de conférence

dimanche 29 janvier

Match de championnat de l’AFC – Bengals de Cincinnati 23-20 Chiefs de Kansas City

Jeu de championnat NFC – 49ers de San Francisco 7-31 Eagles de Philadelphie

Super Bowl LVII

dimanche 12 février 2023

Chiefs de Kansas City vs Eagles de Philadelphie – EN DIRECT sur talkSPORT