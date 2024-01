Commentaire du président de Kyoto Animation et du médecin traitant du pyromane suite au jugement sur la peine de mort – SoraNews24 -Japan News

“Je n’ai absolument aucune sympathie pour lui.”

Mercredi, le procès de Shinji Aoba, l’incendiaire qui a attaqué un studio d’animation de Kyoto à l’été 2019 et tué 36 personnes, s’est terminé. Alors qu’Aoba, 45 ans, a reconnu l’attaque, déclaré avoir choisi sa méthode dans l’intention de maximiser le nombre de morts et manifesté peu ou pas de remords, le tribunal du district de Kyoto l’a désormais condamné à mort.

Suite au verdict et à la condamnation, Hideaki Hatta, président de Kyoto Animation a publié une déclaration.

Conformément aux règles de droit, nous avons reçu la réponse et le jugement appropriés. Aux juges qui ont assumé cette lourde responsabilité pendant si longtemps, ainsi qu’aux enquêteurs, policiers, greffiers et à tous ceux qui se sont engagés à mener une enquête et un procès équitables, je tiens à exprimer mon profond respect.

Même après le jugement, la tristesse que je ressens n’a pas changé du tout. Je ne ressens que de la douleur au cœur lorsque je pense aux membres de Kyoto Animation qui ont perdu la vie, à ceux qui ont été blessés et à la tristesse de leurs proches.

Je prie pour que le souvenir des œuvres animées dans lesquelles ils ont mis tout leur cœur et leur âme, et des efforts quotidiens des membres survivants pour continuer à réaliser de telles œuvres, connecte leurs esprits à nous, y compris ceux qui ont rejoint Kyoto Animation depuis l’incident.

Nous nous consacrerons désormais à continuer à valoriser nos travailleurs, à afficher leurs talents individuels et à créer des œuvres animées.