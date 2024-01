Commentaire des invités | Destruction de Gaza par Israël : le « dépeuplement » des Palestiniens – Santa Cruz Sentinel

Par Aly Mohamed, MD

L’appel retentissant à chaque manifestation en faveur de la liberté et de l’égalité des Palestiniens, résumé dans le slogan « du fleuve à la mer, la Palestine sera libre », a fait face le mois dernier à des accusations d’antisémitisme et d’incitation au génocide et a conduit à la démission des présidents de Harvard. et UPenn. Ce mois-ci, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rétorqué que « l’État d’Israël doit contrôler toute la zone, du fleuve à la mer », ne laissant « aucun espace » pour un État palestinien.

Le rejet catégorique d’Israël d’un État palestinien soulève des questions troublantes. Au mieux, cela laisse présager une ère d’apartheid prolongé. Cependant, la triste réalité est que la destruction systématique de Gaza vise à empêcher le retour des Palestiniens dans leurs foyers.

Les ministres israéliens ont avancé des suggestions radicales concernant le sort des Palestiniens à Gaza, allant d’une frappe nucléaire à une réinstallation forcée sur une île artificielle. Les appels à une seconde Nakba résonnent au sein de la Knesset, établissant des parallèles troublants avec le nettoyage ethnique des Palestiniens par Israël en 1948. En réfléchissant à cela, l’historien israélien Ilan Pappé, une autorité en matière de Nakba, observe que « la Nakba n’a jamais vraiment pris fin pour les Palestiniens ». .»

Dans son article « Naviguer dans notre humanité : sur les quatre leçons de l’Ukraine », Pappé compare de manière critique l’assaut de la Russie contre l’Ukraine avec les actions d’Israël à Gaza. Pappé souligne le double standard de l’Occident concernant son soutien à Israël. « Lorsqu’il s’agit de la Palestine, note-t-il, l’hypocrisie atteint un nouveau niveau. » Le « refus des États-Unis de condamner l’agression et les crimes de guerre israéliens révèle leur hypocrisie concernant l’invasion russe de l’Ukraine », corrobore Chris Hedges, correspondant de guerre lauréat du prix Pulitzer.

Le traitement réservé par Israël à Gaza viole ouvertement le cœur des Conventions de Genève, en particulier l’interdiction des punitions collectives, car elles visent à présenter l’ensemble de la société palestinienne comme militarisée et coupable.

Les conséquences sont évidentes, les hôpitaux étant désormais transformés en morgues. Les affirmations selon lesquelles les hôpitaux de Gaza, y compris Al-Shifa, seraient utilisés comme centres de commandement et de contrôle par les combattants palestiniens manquent de preuves crédibles et sont farouchement contestées. Dans son enquête sur l’hôpital Al-Shifa, le Washington Post a conclu que « les preuves présentées par le gouvernement israélien ne démontrent pas que le Hamas avait utilisé l’hôpital comme centre de commandement et de contrôle ». Notamment, Israël n’a pas soutenu une enquête indépendante et a empêché les journalistes d’entrer à Gaza.

Pourtant, même si un hôpital devait remplir une fonction militaire, la protection humanitaire doit perdurer pour les patients et le personnel médical. « Tout ce que la force attaquante peut faire pour permettre aux fonctions humanitaires de cet hôpital de continuer, elle est obligée de le faire », selon Adil Haq, professeur du juge Newman à la faculté de droit Rutgers, « même s’il y a un bureau quelque part dans le pays. bâtiment où se terre un combattant.

À l’occasion du 100e anniversaire du 7 octobre, le président Joe Biden n’a pas pu dire un mot sur le meurtre de plus de 30 000 Palestiniens. Alors que les soins de santé sont sous le feu des critiques, même si Ben et Jerry’s peuvent prendre une position de principe en faveur d’un cessez-le-feu, il existe un appel sans équivoque aux organisations médicales pour qu’elles fassent de même.

Chez Sutter Health, un appel collectif lancé par les médecins et les employés a conduit les principaux administrateurs à s’engager à reconnaître la crise humanitaire en cours à Gaza. Malgré ces assurances, les responsables de l’administration ont plutôt choisi de rencontrer la Ligue anti-diffamation, une organisation anti-arabe qui déclare ouvertement « un programme visant à réprimer l’activisme pro-palestinien ».

Les événements de Gaza, selon Richard Falk, professeur à Princeton et ancien rapporteur des droits de l’homme des Nations Unies, sont considérés comme « le génocide le plus transparent de toute l’histoire de l’humanité ». Le paradoxe de nos dirigeants honorant simultanément l’héritage de Martin Luther King Jr. tout en fermant les yeux sur un génocide est une manifestation frappante de dissonance cognitive. Les Palestiniens sont traités comme de véritables « non-peuples ». Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs dans les poitrines.

Aly Mohamed, MD, originaire de la Bay Area, est un gastro-entérologue affilié à la Palo Alto Medical Foundation et à Sutter Health à Santa Cruz.