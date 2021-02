Psaki lors du briefing de la Maison Blanche jeudi. | Chip Somodevilla / Getty Images

L’attaché de presse de Biden a alimenté l’indignation performative.

Les commentaires méprisants de la secrétaire de presse de la Maison Blanche Jen Psaki au sujet de la Force spatiale plus tôt cette semaine ont souligné à quel point les conservateurs ont soif de carburant d’indignation. Mais cela illustre également un défi auquel l’administration Biden est confrontée alors qu’elle tente de tenir compte de l’héritage de l’ancien président Donald Trump.

Le journaliste de Bloomberg à la Maison Blanche, Josh Wingrove, a demandé mardi à Psaki si Biden avait pris la décision de «conserver ou conserver la portée de la Force spatiale». Psaki a répondu comme si elle avait été interrogée sur les offres spéciales de l’happy hour au Trump International Hotel.

«Wow, Space Force. C’est l’avion d’aujourd’hui », dit sarcastiquement Psaki, se référant aux questions idiotes qu’elle a posées lors de ses premiers points de presse sur les réflexions de Biden sur la palette de couleurs d’Air Force One. «Je suis heureux de vérifier auprès de notre point de contact de la Force spatiale. Je ne sais pas qui c’est. Je vais découvrir et voir si nous avons des mises à jour à ce sujet. «

C’est l’avion d’aujourd’hui »- Psaki rejette la question de savoir si Biden prévoit de garder la Force spatiale pic.twitter.com/cBrBj6hYUp – Aaron Rupar (@atrupar) 2 février 2021

Les points de presse de l’administration Trump s’apparentaient plus à des matchs de lutte professionnelle qu’à des tentatives de bonne foi de partager des informations avec le public américain. Donc, aussi apprivoisé qu’il soit comparé à Sarah Sanders utilisant une vidéo manipulée pour rabaisser Jim Acosta ou Sean Spicer déclarant la guerre à la perception sensorielle elle-même, l’échange de Psaki avec Wingrove est à peu près aussi controversé que les briefings de l’ère Biden l’ont été jusqu’à présent.

Psaki n’a pas respecté un projet de marque Trump, pas les troupes

D’une part, le mépris de Psaki est compréhensible. Comme Defence News l’a récemment expliqué, la Force spatiale «est fondamentalement une nouvelle image de marque des organisations spatiales héritées de l’armée de l’air – en particulier le désormais disparu Air Force Space Command. Trump a poussé pour sa création principalement comme une opportunité de marketing et de collecte de fonds pour sa campagne. Même avant l’inauguration officielle de la Force spatiale à la fin de 2019, la campagne Trump a vendu des marchandises de la Force spatiale sur son site Web et les responsables de l’administration ont été photographiés portant le butin.

Mick Mulvaney, chef de cabinet par intérim de la Maison Blanche, repéré sous l’aile d’Air Force One en Floride, à la suite d’un voyage surprise avec @realDonaldTrump en Afghanistan. pic.twitter.com/4ennHjKrEh – Tom Brenner (@tombrennerphoto) 29 novembre 2019

C’était également un grand succès lors des rassemblements de Trump, où Trump l’a présenté comme une preuve de la façon dont il reconstruisait l’armée pendant que ses fans scandaient: «Force spatiale! Force spatiale!«

TRUMP: « Le Mexique paie pour le mur, au fait … les médias seront ravis quand j’expliquerai que le Mexique paie … J’ai créé Space Force. Je pourrais faire n’importe quoi. » (Le Mexique ne paie pas pour le mur.) pic.twitter.com/wbGXQDWJSL – Aaron Rupar (@atrupar) 3 mars 2020

L’image de marque collante de style science-fiction de Space Force – y compris en faisant référence au personnel en tant que «Gardiens» – en a fait un objet de ridicule parmi des célébrités comme gardiens de la Galaxie réalisateur James Gunn et Mark Hamill, peut-être mieux connu sous le nom de Luke Skywalker dans le Guerres des étoiles des films.

Alors ils attrapent les « Guardians » de vos films, ils utilisent la « Force » de nos films … puis ils ont le culot de voler leur logo à « Star Trek »? Déposons un procès conjoint à 3 voies et clouons vraiment ces salauds larcins! ☄️ ️ #MayTheDorksBeWithYou https://t.co/AAbOexR4WY pic.twitter.com/0zIdLldcrB – Mark Hamill (@HamillHimself) 23 décembre 2020

Mais Space Force est plus que les Trump Steaks de l’armée. Bien que Trump ait poussé à son approbation, c’est une branche indépendante des forces armées qui a été créée grâce à une action du Congrès. Il dispose d’un budget de plus de 15 milliards de dollars qu’il utilise pour exploiter des satellites militaires et GPS, suivre les débris spatiaux et planifier d’éventuelles opérations militaires spatiales, entre autres. C’est un travail important.

Ainsi, sans surprise, les experts conservateurs se sont rapidement emparés des propos de Psaki lors des briefings de mardi, l’accusant de manquer de respect aux troupes (même si aucun «Gardien» n’est mort dans l’exercice de ses fonctions).

les conservateurs prétendant être très contrariés par le fait que psaki n’a pas respecté les troupes en supprimant une question sur Space Force pic.twitter.com/gap3IVvuhS – Andrew Lawrence (@ndrew_lawrence) 2 février 2021

Les membres républicains du Congrès ont également accepté l’acte. Le représentant Mike Rogers (R-AL), le plus haut républicain du comité des services armés de la Chambre, a déclaré à Politico: « Il est préoccupant de voir l’attaché de presse de l’administration Biden diminuer de manière flagrante une branche entière de notre armée comme la punchline d’une blague, que je ‘ Je suis sûr que la Chine trouverait drôle », et a demandé à Psaki de« s’excuser auprès des hommes et des femmes de la Force spatiale pour ce commentaire honteux. »

La représentante Lauren Boebert (R-CO), qui a encouragé l’insurrection du 6 janvier qui a conduit à la mort d’un policier, a tweeté sans vergogne les commentaires de Psaki: «Le niveau de manque de respect qu’ils ont pour ceux qui servent est honteux. Un certain nombre d’autres républicains élus ont pesé avec des déclarations similaires, et Fox News s’est également livré à un certain scandale performatif.

Brian Kilmeade se fâche contre l’administration Biden qui tente d’éliminer la Force spatiale – ce que l’administration Biden ne fait pas. pic.twitter.com/LeHru9f9cT – Bobby Lewis (@revrrlewis) 3 février 2021

Au milieu de tout cela, Psaki a publié un tweet mardi soir qui se lisait comme un test de Rorschach. Alors qu’elle semblait engager l’administration Biden dans la Force spatiale, elle l’a fait avec une touche d’ombre, invitant « les membres de l’équipe à venir nous rendre visite dans la salle de briefing à tout moment pour partager une mise à jour sur leur travail important. »

Nous attendons avec intérêt la poursuite des travaux de la Force spatiale et invitons les membres de l’équipe à venir nous rendre visite à tout moment dans la salle d’information pour faire le point sur leurs importants travaux. – Jen Psaki (@PressSec) 3 février 2021

Vox a contacté le bureau de presse de la Force spatiale et lui a demandé s’il prévoyait d’accepter Psaki sur son offre, mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication. Pendant ce temps, mercredi, Psaki clarifié en réponse à une question d’un journaliste de Fox News selon laquelle Space Force «bénéficie du soutien total de l’administration Biden». Elle n’a pas cédé aux demandes qu’elle s’excuse pour ses remarques.

L’administration Biden n’investit pas beaucoup de réflexion dans les projets de vanité de Trump

Un peu plus de deux semaines après le début de la présidence de Biden, le nouveau président s’est concentré sur des priorités telles que l’adoption d’un projet de loi de secours massif pour Covid-19, le réengagement des États-Unis dans ses alliances mondiales et la tentative de protéger l’environnement en arrêtant les forages pétroliers et gaziers sur les terres publiques. Les commentaires de Psaki donnent l’impression que l’administration n’a pas passé beaucoup de temps, voire pas du tout, à penser à la Force spatiale. C’est compréhensible, étant donné l’ampleur des crises auxquelles le pays est confronté.

Cela dit, la question de Wingrove était légitime et Psaki n’a finalement rendu aucune faveur à l’administration Biden en offrant aux républicains une ouverture facile pour lancer des attaques – même si beaucoup d’entre eux ont la qualité d’un costume de bronzage d’Obama.

Et, finalement, Biden n’a guère d’autre choix que d’apprendre à vivre avec la Force spatiale. La dissoudre nécessiterait un acte du Congrès, et Biden a clairement indiqué qu’il avait l’intention de dépenser son capital politique pour des choses plus urgentes.