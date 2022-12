Commentaire Chelsea vs Bournemouth LIVE: Graham Potter vise à empêcher un record indésirable avec Blues sans victoire en cinq

Chelsea visera à relancer sa saison avec une victoire après avoir perdu trois matchs de Premier League d’affilée avant la pause de la Coupe du monde.

L’équipe de Graham Potter est sans victoire en cinq et revient à l’action contre Bournemouth exclusivement en direct sur talkSPORT.

Getty Potter et Chelsea étaient dans une forme terrible avant la Coupe du monde

Potter deviendra le premier entraîneur des Blues à perdre quatre matchs de suite depuis 1998 si les Cherries peuvent obtenir un résultat à Stamford Bridge.

L’équipe de Gary O’Neil a fait un bon début de campagne mais sa forme a chuté avant la pause de mi-saison.

Avec O’Neil maintenant le patron permanent et les nouveaux propriétaires en place, Bournemouth espère commencer son nouveau chapitre en réclamant un gros six scalp.

Chelsea vs Bournemouth: couverture de talkSPORT

Ce choc de Premier League aura lieu le mardi 27 décembre.

Le coup d’envoi à Stamford Bridge est prévu à 17h30.

talkSPORT aura une couverture en direct EXCLUSIVE du jeu présenté par Reshmin Chowdhury.

Les commentaires seront ensuite fournis par Alex Crook et l’ancien défenseur de Chelsea Scott Minto.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez ICI pour le flux en direct.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

Getty Les Cherries sont entrés dans une nouvelle ère avec O’Neil comme patron

Chelsea vs Bournemouth: nouvelles de l’équipe

Chelsea espère que Reece James sera en forme et prêt à commencer la semaine prochaine après s’être remis de la blessure à long terme qui l’a exclu de la Coupe du monde.

Cependant, Mason Mount a reçu un coup lors d’un match amical et pourrait être exclu tandis que Wesley Fofana devrait également manquer plusieurs semaines.

Bournemouth a une équipe presque en pleine forme avec seulement Lloyd Kelly et Neto aux prises avec des blessures.

O’Neil a commencé avec une formation solide en milieu de semaine et pourrait nommer une équipe similaire mardi.

Chelsea vs Bournemouth : Qu’est-ce qui a été dit ?

Le contrat du milieu de terrain de Chelsea Jorginho expire cet été, ce qui a suscité des rumeurs s’il quittera le club.

Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait rester, l’Italien a déclaré à talkSPORT: “Bien sûr que oui, j’aime Chelsea.

« Mais c’est une chose à laquelle je ne vais pas penser maintenant. Je dois penser à gagner des matchs. Sinon, c’est un problème.

“Je vais me concentrer match par match et ensuite nous verrons ce qui va se passer, mais je pense maintenant à Chelsea et j’essaie de gagner autant de matchs que possible.”

Getty Jorginho veut rester à Stamford Bridge

Chelsea vs Bournemouth : faits du match

Aucun joueur n’a été impliqué dans plus de buts en Premier League pour Bournemouth cette saison que Marcus Tavernier (6 – 2 buts, 4 passes décisives). Il a à la fois marqué et aidé lors de ses deux derniers matchs, le seul joueur des Cherries à le faire lors d’apparitions consécutives dans l’élite.

L’attaquant de Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang a marqué lors de trois de ses quatre apparitions en Premier League contre Bournemouth, dont une frappe le lendemain de Noël contre eux en 2019.

Raheem Sterling de Chelsea a marqué neuf buts lors de ses neuf matches de Premier League contre Bournemouth, dont son tout premier triplé dans la compétition en octobre 2015. Contre aucune équipe, il n’a marqué plus souvent dans le football de ligue.

En plus d’avoir le plus grand nombre de buts encaissés en Premier League cette saison (32), Bournemouth a encaissé le plus de buts sur des têtes (8), des corners (9), des pénalités (5) et des coups de pied arrêtés (10, hors pénalités) jusqu’à présent ce terme.

Seuls West Ham et Everton (4 chacun) ont marqué moins de buts en première mi-temps en Premier League cette saison que Chelsea (6). Les Bleus n’ont marqué avant la mi-temps lors d’aucun de leurs cinq derniers matches de championnat, le dernier ayant été plus long en février/mars 2012 (6).

Bournemouth a marqué huit buts lors de ses trois derniers matchs de Premier League, autant que lors de leurs 11 précédents combinés. Les Cherries cherchent à marquer plus de 3 buts en trois matchs de championnat consécutifs pour la première fois depuis novembre 2014.

Chelsea a perdu chacun de ses trois derniers matchs de Premier League, la dernière en perdant quatre de suite en février/mars 1998 sous Ruud Gullit (1 match) et Gianluca Vialli (3).

Chelsea a perdu son dernier match de championnat au cours d’une seule des 19 dernières années civiles (W12 D6), s’inclinant 3-1 contre Aston Villa lors de leur dernier match de 2011.

Bournemouth a pris sept points lors de ses trois derniers matchs de Premier League contre Chelsea (W2 D1), plus qu’il n’en avait lors de ses sept premiers contre eux (W2 L5).

Chelsea a perdu trois de ses cinq matchs à domicile en Premier League contre Bournemouth (W2) – depuis le début de 2015-16, ils n’ont perdu que plus à Stamford Bridge contre Liverpool et Manchester City (4 chacun).