Commentaire Carlisle vs Stockport LIVE: les rivaux du Nord se préparent pour un affrontement à Wembley pour décider de la place finale en Ligue 1 – heure du coup d’envoi, nouvelles de l’équipe et comment suivre

Carlisle United et Stockport County s’affronteront à Wembley ce week-end pour décider de la dernière place en Ligue 1, et c’est en direct sur talkSPORT 2.

Les Blues ont vaincu Bradford City 3-2 au total en demi-finale des barrages de la Ligue 2 pour donner au club une chance de revenir en Ligue 1 pour la première fois depuis 2014.

3 Carlisle a connu une bonne saison et pourrait gagner une promotion

L’équipe basée à Cumbria n’est plus qu’à un match de mettre fin à des années de médiocrité et de revenir au troisième niveau du football anglais.

Pendant ce temps, Stockport recherche des promotions consécutives après deux années incroyables.

Les Hatters ont passé 11 ans hors de la ligue de football mais sont revenus via les barrages de la Ligue nationale la saison dernière, et après une victoire aux tirs au but contre Salford City de Gary Neville, Stockport est si proche de revenir dans la Ligue 1.

Carlisle vs Stockport: couverture talkSPORT

La finale des barrages de la Ligue 2 aura lieu le dimanche 28 mai.

Le coup d’envoi à Wembley est prévu à 13h30.

talkSPORT aura une couverture en direct et exclusive du nord de Londres, avec Dan Windle en tant que présentateur.

Les commentaires viendront ensuite de Nigel Adderley et de l’ancien attaquant de la République d’Irlande David Connolly.

talkSPORT.com aura également la meilleure réaction de Wembley.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez sur ICI pour la diffusion en direct.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

3 Les fans de Stockport ont traversé des moments difficiles au cours des 15 dernières années

Carlisle vs Stockport: Nouvelles de l’équipe

Carlisle sera sans Ben Barclay car il est prêté par Stockport.

Barclay a marqué ce qui s’est avéré être le vainqueur dans le temps supplémentaire contre Bradford, mais il devra regarder celui-ci depuis les tribunes.

Cependant, il y a de meilleures nouvelles pour Paul Simpson, avec Jon Mellish de retour de suspension et Morgan Feeney attendu de retour à l’entraînement.

Kristian Dennis s’est blessé au tibia avant le match retour contre Bradford et sera surveillé cette semaine.

Pendant ce temps, Stockport a été privé du meilleur buteur Kyle Wotton lors des six derniers matches et il est incertain.

En dehors de cela, Dave Challinor n’a aucun autre problème de blessure.

3 Le penalty d’Antoni Sarcevic a permis à Stockport de battre Salford Crédit : Getty

Carlisle vs Stockport : Qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron des Blues, Simpson, a été époustouflé par la course de Carlisle.

S’exprimant après le match de Bradford, il a déclaré : « C’était génial, absolument fantastique.

« Montons à bord et voyons où le trajet peut nous emmener et, je dois dire, toutes les entreprises ont, tous les fans sortent, tout le monde apprécie ce qu’ils font et tout le monde apprécie ce qu’ils voient.

« Je sais que tout le monde veut voir le football gagner. Ils l’ont revu ici. Nous avons montré un vrai caractère.

« Je pense que les supporters peuvent voir qu’il y a un groupe de joueurs qui veulent tous essayer de faire les choses correctement.

« Notre saison est maintenant prolongée d’une semaine supplémentaire. Ça va être la folie cette semaine, obtenir tous les billets et tout organiser. C’est quelque chose à attendre, cependant, et je ne peux pas attendre. »

Carlisle v Stockport: Parier avec talkSPORT BET

Paris sur les matchs (90 minutes) :

Carlisle – 19/10

Nul – 85/40

Stockport – 13/10

Voir tout paris sur le football chances.