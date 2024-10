Commentaire brutal de Meghan Markle à propos de la tournée royale avec le prince Harry | Royale | Nouvelles

La tournée australienne du roi Charles et de la reine Camilla pourrait rappeler des souvenirs à Meghan Markle. Le couple royal a entamé aujourd’hui (lundi 21 octobre) sa première visite officielle dans le pays depuis 2018, avec Sydney et Canberra sur leur itinéraire. Cela fait suite à la tournée très médiatisée du prince Harry et de Meghan Markle en Australie la même année, quelques mois seulement après leur mariage. Les Sussex se sont lancés dans une tournée de 16 jours incluant l’Australie, les Fidji, les Tonga et la Nouvelle-Zélande, marquant leur première tournée royale conjointe. La tournée a été rendue encore plus mémorable par l’annonce que Meghan et Harry attendaient leur fils, le prince Archie.

Le couple a attiré des foules massives lors de leur tournée, assistant à un nombre impressionnant de 76 engagements, rapporte le compte rendu quotidien. Cependant, Valentine Low, ancien correspondant royal du Times, suggère dans son livre : Courtisans : Le pouvoir caché derrière la couronne, que même si Meghan « a apprécié l’attention » qu’elle a reçue, elle n’a pas compris le but de la promenade royale. Il a écrit : « Lors de la tournée dans le Pacifique Sud, Harry et Meghan ont connu une tempête. Des foules massives se sont rassemblées pour les voir, et l’approche informelle et rafraîchissante de Meghan lors des visites royales s’est avérée un succès auprès du public australien. » Un livre explosif lève le voile sur les véritables sentiments de Meghan Markle à l’égard de ses fonctions royales, alléguant qu’elle a trouvé les bains de foule et les interactions avec le public déroutants et ingrats.

Même si Meghan était peut-être tout sourire en public, le livre affirme que « dans les coulisses, cependant, c’était une autre histoire ». Même si elle a apprécié l’attention, Meghan n’a pas compris l’intérêt de toutes ces promenades – et de la poignée de main d’innombrables inconnus. Selon plusieurs membres du personnel, on l’a entendu dire au moins une fois : « Je n’arrive pas à croire que je ne suis pas payée pour ça ». La même source affirme que Meghan a exprimé sa perplexité face à la foule devant l’Opéra de Sydney lors d’une visite, aurait demandé à son équipe : « Que font-ils tous ici ? C’est idiot. »

Alors que Charles et Camilla devraient atterrir en Australie plus tard cette semaine, le lieu emblématique est une fois de plus placé sous les projecteurs royaux, prêt à être illuminé dans un salut royal aux monarques en visite. Cependant, cette visite suscite déjà une certaine polémique. Le roi a été réprimandé par un sénateur australien qui lui a dit : « Vous n’êtes pas mon roi » et a exigé un traité entre les Premières Nations d’Australie et son gouvernement. Charles et Camilla ont été confrontés à des protestations discrètes au cours de leur tournée en Australie, qui a débuté aujourd’hui, de la part de partisans de la résistance des Premières Nations à la colonisation, qui ont déployé une banderole avec le mot « décoloniser » lors de plusieurs événements.

Source link