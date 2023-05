Commentaire Barnsley vs Sheffield Wednesday LIVE: Owls cherche à suivre un retour incroyable en scellant la promotion – heure du coup d’envoi, nouvelles de l’équipe et comment suivre

Sheffield Wednesday cherchera à suivre son incroyable retour contre Peterborough en scellant la promotion au championnat lorsqu’il affrontera Barnsley à Wembley lundi.

Les Owls sont passés de 4-0 en demi-finale des barrages de la Ligue 1 pour battre Posh 5-1 dans la nuit, puis 5-3 aux tirs au but pour sceller l’un des plus grands retours de l’EFL de tous les temps.

3 Mercredi semblait être mort et enterré mais a produit un affichage magique Crédit : Getty

Les hommes de Darren Moore se dirigent maintenant vers la finale des barrages de la Ligue 1 à Wembley en tant que favoris pour sceller un retour au championnat après une absence de deux ans.

Se dressant sur leur chemin se trouvent une équipe de Barnsley qui a terminé avec dix points de retard mercredi en Ligue 1.

Les Tykes ont vaincu une équipe délicate de Bolton 2-1 au total et croiront qu’ils peuvent réussir un bouleversement en direct sur talkSPORT.

Barnsley vs Sheffield mercredi: couverture de talkSPORT

La finale des barrages de League One aura lieu le lundi 29 mai.

Le coup d’envoi à Wembley est prévu à 15h.

talkSPORT aura une couverture en direct et exclusive du nord de Londres, avec le fan de Peterborough Adrian Durham en tant que présentateur.

Les commentaires viendront ensuite de Sam Matterface, de l’ancien attaquant des Wolves Chris Iwelumo et de l’attaquante de Sheffield United Women Courtney Sweetman-Kirk.

talkSPORT.com aura également la meilleure réaction.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez sur ICI pour la diffusion en direct.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

3 Barnsley a bien fait de battre Bolton pour organiser un derby du South Yorkshire Crédit : Getty

Barnsley vs Sheffield Wednesday: nouvelles de l’équipe

Les Tykes n’ont aucun problème de blessure avant celui-ci, Michael Duff pouvant choisir parmi une équipe en pleine forme.

La seule décision qu’il devra prendre, à moins de revers à l’entraînement cette semaine, est de savoir si James Norwood démarre en tête.

Pendant ce temps, les Owls espèrent des nouvelles positives sur Dominic Iofra et Marvin Johnson après le retrait du duo contre Peterborough.

Les deux joueurs ont réussi plus de 90 minutes avant de succomber à leurs problèmes respectifs, ce qui signifie qu’Aden Flint et Jaden Brown sont prêts.

Fisayo Dele-Bashiru pourrait également revenir d’un problème de genou qui l’a empêché de jouer à Hillsborough.

3 Les joueurs de mercredi savent que le travail n’est qu’à moitié fait Crédit : Getty

Barnsley vs Sheffield Wednesday: Qu’est-ce qui a été dit?

Le patron de mercredi, Moore, s’exprimant après la victoire historique contre Peterborough, a déclaré: « Cela signifie beaucoup pour moi parce que le club compte beaucoup pour moi.

« C’est génial depuis que je suis ici, et des nuits comme celle-ci sont si mémorables… Pour moi, c’est probablement l’un de mes meilleurs moments en tant que manager, et pour en être témoin ici, je n’aurais pas pu rêver mieux.

« Sous les lumières de Hillsborough, avec cette base de soutien passionnée, je sais ce que cela signifie.

« Ce soir était spécial, mais comme je l’ai dit, nous avons encore un autre match à jouer. »

Barnsley vs Sheffield Wednesday: Paris avec talkSPORT BET

Paris sur les matchs (90 minutes):

Barnsley – 11/5

Nul – 9/4

Mercredi de Sheffield – 11/10

Voir tout cotes paris football avec talkSPORT BET.