Dans le quatrième épisode de BYJU’S Young Genius, l’animateur Anand Narasimhan a accueilli pour la première fois l’enfant prodige Zunaira Khan, qui a lancé un site Web pour une solution Web à l’âge de 8 ans. À 12 ans, elle est devenue PDG d’une société informatique.

Au cours de l’épisode, elle a raconté qu’elle avait commencé à apprendre le codage à l’âge de 7 ans et qu’elle avait eu son premier client à l’âge de 9 ans. Elle est également la seule développeur de deux produits – Team Manager et Inventoria. De plus, elle a employé 3 étudiants B Tech dans son entreprise.

L’acteur de Bollywood Rajkummar Rao a rejoint l’épisode en tant que mentor. Il a partagé qu’il avait obtenu son premier revenu de Rs 300 à l’âge de 15 ans en enseignant la danse à un enfant.

Il a également conseillé à Zunaira d’être la plus belle version d’elle-même tout au long de sa vie.

BYJU’S Young Genius: Rencontrez l’incroyable danseuse Odissi Srinika Purohit dans Ep 4

Le deuxième enfant prodige à rejoindre l’épisode était Srinika Purohit, le «Wonder Kid» d’Odissi.

Srinika a dansé avec Rao et aussi avec sa mère.

Après le spectacle, la célèbre danseuse classique Mallika Sarabhai a rejoint l’épisode virtuellement. Elle espérait que de nombreux enfants seraient inspirés par l’enfant de 10 ans après avoir regardé l’épisode.

Les deux enfants ont reçu un an d’abonnement BYJU et un prix célébrant leur excellence dans le domaine des affaires / innovation et des arts de la scène respectivement.