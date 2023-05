Comment Zelensky devient un homme d’État mondial

Zelensky a un allié puissant dans le G7. Il est prêt à utiliser son capital politique pour forcer des rencontres entre lui et ceux qui pourraient être sur la clôture. Les délégations du Brésil et de l’Inde ont été surprises lorsque Zelensky s’est présenté en personne, mais le G7, et en particulier le président français Emmanuel Macron, semblent l’avoir planifié depuis le début.

Zelensky a été récupéré à la frontière polonaise par l’armée française la semaine dernière avant de s’envoler pour l’Arabie saoudite pour faire pression sur les pays du Moyen-Orient afin qu’ils soutiennent l’effort de guerre de l’Ukraine.

« Malheureusement, il y en a dans le monde et ici parmi vous qui ferment les yeux », a-t-il déclaré aux nations arabes qui restent proches de Moscou à Djeddah.

L’avion militaire français a ensuite survolé lui et son entourage l’espace aérien chinois jusqu’à Tokyo. Un responsable a déclaré à Reuters qu’il était frappant de constater à quel point les Ukrainiens semblaient fatigués. Ils ont profité du voyage de 15 heures pour dormir, avant d’atterrir pour conclure des accords de formation et d’approvisionnement en avions de chasse F-16 avec les États-Unis et le Royaume-Uni.