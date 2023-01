Comment Zac Taylor des Bengals continue d’étendre une tradition de victoires en séries éliminatoires

Zac Taylor poursuit non seulement sa tradition de livraison de ballons de jeu aux établissements locaux après les victoires en séries éliminatoires, mais il augmente la distribution.

L’entraînement a commencé l’année dernière après la victoire par joker contre les Raiders, Taylor distribuant trois balles de match. Il est passé à quatre après la victoire de division contre les Titans, puis à cinq après la victoire du match de championnat de l’AFC à Kansas City.

La victoire 24-17 de dimanche soir contre les Ravens a permis à Taylor de signer six balles, dont une qu’il a livrée au Blind Pig en face du stade Paycor, qui était rempli de, dirons-nous, de fans enthousiastes.

“Je pense que vous seriez choqué de voir à quel point je suis pris au dépourvu”, a déclaré Taylor. “Je pense toujours que j’entre comme cinq personnes, sobre. Ce n’est généralement pas comme ça que ça se passe. Mais c’est amusant d’en faire partie.

Le Blind Pig avait une ligne à la porte, donc quelques employés des Bengals ont été envoyés à l’avance pour s’assurer que la sécurité était au courant de son arrivée afin qu’ils puissent faire entrer et sortir Taylor sans problème.

La tradition continue !

« Je ne sais pas dans quoi je m’engage », dit-il. « Je ne savais même pas qu’il y avait un escalier pour monter à l’étage. Mais les gens sont très utiles et ils vous orientent dans la bonne direction. Alors vous entrez là-dedans, et c’est un moment amusant là-bas pendant une minute. Ensuite, vous leur donnez le ballon et vous passez à autre chose.

La sécurité des Bengals, Vonn Bell, en a livré une à Crowley’s à Mount Adams, et une troisième balle se dirige vers un bar d’Over-the-Rhin, mais l’équipe attend qu’elle arrive avant d’annoncer la destination.

Les trois autres sont expédiés vers des établissements hors de la ville.

“Je ne m’attendais pas à ce que ça se déroule toujours comme ça”, a déclaré Taylor. « C’est une tradition vraiment amusante à laquelle je pense que nos joueurs peuvent participer. Toutes les boules de jeu n’ont pas encore atteint leur destination. Je pense que c’est quelque chose que nous avons appris — nous pouvons incorporer des gens de la région de Cincinnati. J’ai donc hâte que ces balles rentrent à la maison.

Le match de dimanche s’est terminé à 23h17 et il était encore plus tard au moment où les joueurs se sont douchés et ont quitté le stade. Si les Bengals gagnent à Buffalo dimanche, il y aura plus de temps pour attribuer les distributeurs et les receveurs de balles de match.

“Je n’ai plus d’endroits où aller à Mount Lookout”, a déclaré Taylor, faisant référence à la partie de la ville où il vit. « C’est le seul domaine que je connaisse. Je demande de l’aide. Je suis dirigé et j’obtiens généralement de bonnes places.

“Nous avons des fans dans tous les États, vous voulez donc trouver des moyens de vous connecter avec eux et de leur montrer votre appréciation”, a-t-il poursuivi. “Parce que j’ai reçu de nombreuses vidéos de bars à travers l’Amérique des fans des Bengals s’unissant, célébrant. Je reçois tout le temps des messages disant que les gens étaient dans différentes villes, différents états. Je pense donc que ce sera une bonne façon de les inclure et de savoir qu’ils ont aussi une chance de jouer au football.

Louer Pratt

Dans la vidéo de célébration du vestiaire d’après-match, Taylor a mentionné le gros jeu joué par le secondeur Logan Wilson forçant le échappé sur la ligne de but et Sam Hubbard le renvoyant à 98 mètres pour le touché gagnant.

Mais quand il est revenu et a regardé le film, il s’est rendu compte qu’il avait omis non seulement un troisième participant clé, mais l’initiateur de la secondeur Germaine Pratt. Taylor a mis le film en pause et a commencé à envoyer des SMS avec lui.

C'est le football des séries éliminatoires, amenez le suivant.

“Je n’avais pas réalisé qu’il était vraiment le premier”, a déclaré Taylor. « DJ (Reader) et ces gars-là sont bas, créant la pile. Germaine est vraiment celle qui se démarque (le quart-arrière des Ravens Tyler Huntley) en premier, et Logan est capable de terminer le jeu, puis évidemment Sam a terminé dans l’autre sens.

Interrogé sur le jeu après le match de dimanche et sur la façon dont Wilson et Hubbard obtenaient tout le crédit, Pratt a haussé les épaules.

“Ça m’importe peu, tant que nous avons le chiffre d’affaires”, a-t-il déclaré.

Pratt est celui qui a inventé l’interception décisive lors de la victoire par joker de l’année dernière contre les Raiders, ce qui lui a valu le surnom de “Playoff P”.

Mais même si Pratt était d’accord avec la plupart des crédits allant ailleurs dimanche soir, Taylor voulait s’assurer que son secondeur savait à quel point il appréciait ce qu’il avait fait.

“De toute évidence, pour Logan, sortir cette balle et Sam pour tout finir, c’est un grand moment, mais vous voulez également vous assurer que les gars obtiennent le crédit qu’ils méritent”, a déclaré Taylor. “Quand je l’ai regardé pour la première fois et que j’ai pu voir que Germaine en avait aussi une grande partie, c’était digne d’éloges.”

Taylor a également tenu à regarder la copie télévisée de la pièce pour avoir une meilleure idée de la réaction de la foule.

“Cette pièce restera dans les mémoires pour toujours”, a-t-il déclaré. “J’étais moi-même tellement émotif, criant à tous les joueurs – de bonnes choses – que vous n’avez pas la chance d’apprécier la foule. Et donc je le regardais en quelque sorte pour ça. Et il y a de superbes copies de (Hubbard) courir sur le terrain et vous pouvez voir la foule dans la zone des buts réagir, puis les tirs de tout le stade, et ce sont des choses que nous ne faisons pas toujours (remarquez). Vous êtes tellement branché sur le casque, vous ne pouvez rien entendre, donc c’était cool à voir.

Et entendre.

Interrogé sur l’appel de l’annonceur play-by-play de NBC, Mike Tirico, Taylor a déclaré qu’il adorait ça.

“Je suis un fan de Mike Tirico depuis le Alamo Bowl 2005 lorsque le Nebraska a battu le Michigan 32-28”, a déclaré Taylor, faisant référence à son alma mater. “J’ai toujours eu un faible pour Mike Tirico, alors j’ai peut-être apprécié cet appel plus que tout le monde.”

La croyance de Burrow

On suppose que la carrière de Joe Burrow à Cincinnati se poursuivra au-delà de la durée de son contrat de recrue, l’équipe étant éligible pour signer le quart-arrière de la franchise pour une prolongation cette intersaison. Mais Burrow, dans une interview avec NBC diffusée avant le match joker de dimanche, a poussé l’engagement plus loin.

“Mon plan est d’être ici toute ma carrière, et j’espère que Zac est ici toute ma carrière”, a déclaré Burrow à Maria Taylor de NBC.

L’entraîneur-chef a été interrogé lundi sur Burrow l’incluant dans sa déclaration.

“Je pense que cela parle à toute l’organisation”, a-t-il déclaré. “C’est un endroit que nous aimons tous être. Nous sommes ici tous les jours, interagissant avec les propriétaires et le personnel et les joueurs, les gestionnaires d’équipement, les entraîneurs et la vidéo, et c’est juste une grande famille et nous voulons que nos joueurs le ressentent aussi, comme s’ils étaient pris en charge. J’aime penser que Joe ressent cela, et une grande partie de cela est que nous avons tellement confiance en lui parce qu’il consacre du temps et du travail lorsque nous sommes dans ces réunions.

Le propriétaire et président des Bengals, Mike Brown, a pesé sur l’avenir de Burrow dans une interview avec l’annonceur de l’équipe, Dan Hoard.

« Il va avoir une longue carrière. Nous voulons certainement que ce soit ici, et je pense que sa fenêtre s’étendra sur toute sa carrière », a déclaré Brown. «Mais il y a le fait que, lorsque vous n’avez pas à payer un montant extraordinaire au quart-arrière, cela laisse de la place pour payer plus les autres joueurs, et donc vous pouvez garder plus de joueurs qui sont de bons joueurs. C’est (Patrick) Mahomes et d’autres comme ça, ils semblent y arriver même après avoir reçu leur jour de paie.

Récit édifiant

Le voyage des Bengals à Buffalo pour le match éliminatoire de la ronde divisionnaire de dimanche marquera la première fois depuis 2019 que l’équipe joue au Highmark Stadium, et seulement la deuxième fois au cours des huit dernières saisons.

Mais le centre des Bengals Ted Karras y a joué au cours de chacune de ses six saisons précédentes dans la ligue, avec une fiche de 5-0 avec les Patriots et de 0-1 avec les Dolphins. Il sait quel genre d’accueil attend les Bengals et leurs supporters, et il a lancé un avertissement.

« Je suis sûr que nous aurons beaucoup de voyageurs à Cincy. Je les exhorte à faire attention », a déclaré Karras. « Buffalo peut être un endroit dangereux. Ils vont être tapageurs, mais ça va être très amusant.

“Buffalo est l’un des endroits les plus intéressants et les plus hostiles pour jouer en tant que visiteur”, a-t-il ajouté. « Vous conduisez à travers les hayons, et il y a toutes sortes de gestes colorés sur votre chemin. Il pourrait y avoir de la peau. Des choses intéressantes se produisent dans le parking de Buffalo. Sur le terrain, c’est très bruyant. Ce sera quelque chose que nous pratiquons et respectons. Nous ne nous sommes pas tus depuis un moment. Nous reviendrons au décompte silencieux et avec quelques nouveaux gars là-bas, nous devrons vraiment le représenter cette semaine.

Le coordinateur défensif des Bengals, Lou Anarumo, a également joué à Buffalo à plusieurs reprises, sans le genre de succès que Karras a connu.

Les Dolphins sont allés 1-5 au cours des six saisons d’Anarumo en tant qu’entraîneur adjoint à Miami de 2012 à 2017. Les cinq défaites étaient en moyenne de 12,1 points, et la seule victoire est survenue en prolongation en 2016.

“Mes souvenirs ne sont pas bons”, a-t-il déclaré. “Juste une base de fans incroyable, comme nos fans hier soir étaient incroyables. Je ressens juste notre énergie sur le terrain, mais là, ils sont en quelque sorte juste au-dessus de vous. La distance entre le banc et les gradins ne peut excéder 10 pieds. Je veux dire qu’ils sont sur toi. Ils sont bruyants, ils sont tapageurs.

Affectation d’arbitre

Carl Cheffers sera l’arbitre du match de la ronde divisionnaire Bengals-Bills. Ce sera le deuxième match des Bengals que Cheffers a travaillé cette année, comme il l’a également fait la victoire 20-16 au Tennessee.

Les Bengals ne se sont pas bien comportés avec Cheffers. Ils sont 4-10-2 depuis 2008, alors que Cheffers a travaillé à la fois le match nul 27-27 contre Washington à Londres en 2016 et le match nul 37-37 à domicile contre les Panthers en 2014.

Cheffers a travaillé un match éliminatoire des Bengals, la défaite 26-10 contre les Colts lors de la ronde des jokers de 2014.

Les Bills ont eu un bien meilleur succès avec Cheffers en charge, remportant chacun de leurs neuf derniers matchs avec lesquels il a travaillé depuis 2015, selon Pro Football Reference. Cela inclut une victoire de 17-3 contre les Ravens lors d’un match éliminatoire de la ronde divisionnaire de la saison 2020.

Cheffers a travaillé deux matchs des Bills cette saison, le triomphe d’ouverture de la saison contre le champion en titre du Super Bowl, les Rams, et une épilation 35-13 des Bears la veille de Noël.

