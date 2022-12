Comment YouTuber WillNE a trompé les autorités de TED pour qu’il le laisse parler

“Bienvenue dans ma conférence TED” est devenue tout à fait la punchline sur les réseaux sociaux où les gens se moquent un peu d’eux-mêmes. Il s’avère que vous n’avez en fait pas besoin de plus d’expertise que ces “conférences TED” sur Internet pour devenir un officiel conférencier – juste une charge de ressources et de dévouement. Ce n’est pas pour dissoudre les pourparlers TED – de nombreuses personnes qualifiées, dont Bill Gates, Stephen Hawking et Elon Musk ont ​​prononcé ces discours – mais il y a quelque des échappatoires qui peuvent être utilisées pour “tromper” les gens de TED.

YouTuber William Lenney AKA WillNE prétend avoir fait exactement cela et a détaillé comment il l’a fait dans une vidéo. De l’obtention d’une licence TED à la réservation d’une salle pouvant accueillir environ 1200 personnes, le YouTuber a tout fait pour pouvoir donner une conférence TED d’expert sans être un expert. Un point majeur en sa faveur était un collègue qui travaillait auparavant chez TED, qui lui a fait savoir le processus pour que TED télécharge sa vidéo sur sa chaîne YouTube officielle.

Le processus était ardu, où ils ont filmé d’autres experts, puis ajouté leur propre vidéo dans le package de ces vidéos – un “cheval de Troie” chargé de vidéo – pour tromper les experts en dépistage TED afin qu’ils soient convaincus des normes de leur vidéo. Alerte spoiler : le YouTuber et ses collaborateurs ont réussi à le faire et leur vidéo a été téléchargée sur la chaîne YouTube officielle de TEDX. Regardez leur vidéo ici pour découvrir plus en détail comment ils l’ont fait exactement.

Cependant, les choses ont dégénéré peu de temps après et la vidéo de WillNE a été retirée. Pour prouver que c’était bien monté sur la chaîne, il avait filmé une vidéo au préalable.

“Imaginez planifier pendant des mois, payer le voyage, l’hôtel et plus encore pour assister à cette conférence de Ted afin d’élargir votre horizon et vos connaissances… juste pour finir par être traqué par WillNE”, a commenté un spectateur de YouTube. “Cet homme est absolument fou . Je n’arrive pas à croire que nous sommes passés du rire des enfants qui rappent aux conférences TED”, a écrit un autre. “Cela ressemble à un épisode cassé de Jokers impraticables et je suis là pour ça”, lit un autre commentaire.

